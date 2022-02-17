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MÜNÜR YILDIZ’ın En Yenisi ‘Aşkın Saltanatı’

Bugüne kadar yayınladığı şarkılarla beğeni toplayan , oldukça ilgi gören Münür Yıldız üretmeye devam ediyor. 

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
17 Şubat 2022 Perşembe 10:24
MÜNÜR YILDIZ’ın En Yenisi ‘Aşkın Saltanatı’

HABER: DİNÇER KARACALAR

'Üzerler' şarkısı ile dijital platformlarda ve radyo listelerinde üst sıralara yerleşen başarılı yorumcu son olarak uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Aşkın Saltanatı' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Söz, müzik ve düzenlemesi Bertan Coşar'a ait şarkının video klip yönetmenliğini de Yusuf Can Özbilen üstlendi. Yaptığı her proje ile ve sahne çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Münür Yıldız , 'Aşkın Saltanatı' ile aynı başarıyı yakalayıp kendinden yine çok bahsettirecek. 

Münür Yıldız'ın son çalışması 'Aşkın Saltanatı' Kınay Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda ve NetD Youtube kanalında yayında!

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Münür Yıldız
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