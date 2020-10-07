Murat Avcı Tiktok Fenomenlerine kafa tutuyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

‘’İçin Rahat Olsun’’ ve ‘’Allah var Gam Yok ‘’isimli muhteşem kitapların yazarı, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarından da görüldüğü gibi, sosyal sorumluluk projelerine desteği ile geniş hayran kitlesine ulaşan fenomen Murat Avcı şu sıralar Tiktok fenomenlerine kafa tutan videoları ile adından sıkça söz ettiriyor. Günlük yaşamdan, dizi ve filmlerden veya programlardan güldüren kesitleri kendi eğlenceli yorumlarıyla birlikte takipçileriyle paylaşan Murat Avcı’nın videolarına büyük rağbet geliyor.Ünlü isimlerin çalınan sosyal medya hesaplarini hiçbir bedel talep etmeden kurtarıp ünlülere geri teslim etmiştir.