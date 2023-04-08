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Murat Han’dan yeni single

Müzik dünyasının üretken isimlerinden Murat Han, sevenlerinin karşısına yeni bir single ile çıktı. “Sahne Senin” isimli çalışma, DMC ve Eagle Music tarafından yayınlandı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 13:24
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Murat Han’dan yeni single

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kendi seslendirdiği şarkıların yanı sıra sanatçı dostlarına verdiği bestelerle de müzik dünyasında adından söz ettiren, son olarak ünlü türkücü Kubat’a “Aldılar Sevduğumi” adlı eserini veren Murat Han, yepyeni bir çalışmayla dinleyicilerinin karşısında. Sanatçı, söz ve müziği de kendisine ait “Sahne Senin” adlı single’ını sevenleriyle buluşturdu.

1 MİLYON İZLENME BAŞARISI

Aranjesine Sedat Ezen’in imza attığı “Sahne Senin” giden sevgilinin ardından yazılmış bir aşk şarkısı. DMC ve Eagle Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibi, Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekildi. Büyük beğeni toplayan klip, YouTube’da çok kısa sürede 1 milyon izlenme barajını aştı. Dinleyicilerden gelen övgü dolu yorumların kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Murat Han, yeni şarkılarını birbiri ardına yayınlayacağını söyledi. Geçen yıl yayınladığı “Aşkın Gözü Kördür” şarkısında Mustafa Ceceli ile çalışan sanatçı, sürpriz iş birliklerinin de devam edeceğini açıkladı.

Klip Linki : https://youtu.be/NCOa67gXPq4

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Murat HanSahne Senin
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