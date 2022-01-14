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Mustafa Kurutlu kimdir? Furia yeni şarkı hazırlığında! Fenomen Furia nereli?

Sosyal medya fenomeni Furia yeni şarkısı için hazırlıklara başladı. 2021 yılında sözü ve düzenlemesi kendine ait Vazgeçmem Senden şarkısıyla müzik piyasasına adım atan Furia, 2022 yılında çok daha iddialı parçalarla müzik piyasasında olacağının sinyallerini verdi. Yurt dışındaki müziği takip eden Furia adlı Mustafa Kurutlu Türkiye’de yapılmamışı yapmak istiyor. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
14 Ocak 2022 Cuma 16:12
4 Okunma
Mustafa Kurutlu kimdir? Furia yeni şarkı hazırlığında! Fenomen Furia nereli?

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Gençlerin elinden tutulması gerektiğini belirten Mustafa Kurutlu yeni şarkılarla listelerde yer alacak. 

Mustafa Kurutlu Kimdir? Furia adlı Mustafa Kurutlu Nereli?
Mustafa Kurutlu sosyal medyada Furia adını kullanmaktadır. 1996 yılının temmuz ayında dünyaya gelen genç isim Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğmuştur.  Viyanada  yaşamakta olan başarılı fenomen Furia’nın memleketi Konyadır. 2021 yılında söz ve düzenlemesi kendisine ait olan Vazgeçmem Senden isimli şarkı ile çıkış yakalamıştır.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 14.01.2022 16:25
Anahtar Kelimeler:
FuriaşarkıMustafa Kurutlu
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