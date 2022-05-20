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Mustafa Palabıyık Müzik  Sektörü Değerlendirdi.

Ünlü iş adamı Mustafa Palabıyık şarkıcı kimliği Mesjopala ile Müzik Sektöründe ses setirdi. Hobi olarak uğraş verdiği bestelerini 2020 yılında Müzik şirketini kurduktan sonra  Mesjopala Türk Halk müziği ve Özgün Müzik sevenlerinin bir hayli ilgisini çekti. Ölüyorum Unuttum ve Gel eserleri Müzik Sektöründe bende varım diyen Mesjopala kendine ait tarzı ile yorumlayan yorumlayan Ünlü İş adamı Mustafa Palabıyık şarkıları kısa süre içerisinde milyonlara ulaştı.  

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Mayıs 2022 Cuma 12:55
Mustafa Palabıyık Müzik  Sektörü Değerlendirdi.

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Yaptığı işler ile çok olumlu geri dönüşler alan Palabıyık ,Sektörde uzun soluklu işler yapmayı ve bu işleri yaparken de gençlerin de önünü açmak istediğini vurguladı .
Kendisinin gençlere çok inandığını ve bir çok proje yaptığını ve gençlerin önünü açabilmek adına çeşitli projeler hazırladığını ifade etti.

Sosyal Sorumluluk projelerinde de sık sık gördüğümüz Mustafa Palabıyık ,Almanya’da çeşitli kuruma ve evlere ziyarette bulunarak ,bir nebze olsun insan hayatlarına dokunmak istediğini söyledi ,Böyle şeylerin duyulmasının insanlarada bir ön ayak olabileceğini ve  herkesin bu konuda sağduyulu olması gerektiğini belirtti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Mustafa PalabıyıkMüzik SektörüMesjopalaünlü Iş Adamı
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