Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1430
ALTIN
454.831
DOLAR
8.1932
STERLİN
11.3333
EURO
9.6274
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2...
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla icradan satılık 
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla...
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli...
20 öğretim üyesi alınacak
20 öğretim üyesi alınacak

Mustafa Yılmaz “ BEN DE İNSANIM”

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2021 Pazartesi 10:28
1 Okunma
Mustafa Yılmaz “ BEN DE İNSANIM”

HABER: ASLAN SAYIM

Mustafa Yılmaz’ın yeni Şarkısı Hayrettin güneş yönetmenliğinde  yaşanmış bir hayat hikayesini ele alarak  çektiği klip yine çok ses getirecek. 16 Nisan’da çıkması planlanan ben de insanım şarkısı “Seven Hiçbir İnsan Asla Aldatılmayı Hakketmez” Etiketiyle Paylaşıma Sunulacak .

Yapım:  Hayrettin Güneş & Mehmet Güneş Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlar da olacak. Yaklaşık 40 kişi görev üstlendi çekiminin üç gün toplam hazırlığının 30 gün sürdüğü klip aslında daha çok kısa film tadında gözünüzü kırpmadan izleyebileceksiniz. 

Söz Müzik Ersoy dinç olan şarkıda ayrıca birde düeti bulunmakta.

Hayrettin Güneş ; inandığım her proje kısa film tadında ve mesaj içerikli olmak zorunda, bu anlamda Önümüzdeki günlerde bu tarz kliplerimizi daha çok izleme fırsatı bulacaksınız.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 05.04.2021 10:28
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Yılmaz BEN DE İNSANIM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teo Demir ile farkı yaşayın!
Teo Demir ile farkı yaşayın!
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi Anıl Taşkın Avrupa’ya açılıyor
Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi Anıl Taşkın Avrupa’ya açılıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans