Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 6
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
792.21
DOLAR
13.60
STERLİN
18.28
EURO
15.26
Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sözleşmeli personel alacak
Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve...
Merkez Bankası'ndan toplantıya davet
Merkez Bankası'ndan toplantıya davet
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...

Mustafa Yılmaz ve Heval Özden’in “Hep Beni Sev” Şarkısı Grand Müzik etiketiyle yayında

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ocak 2022 Perşembe 11:50
Mustafa Yılmaz ve Heval Özden’in “Hep Beni Sev” Şarkısı Grand Müzik etiketiyle yayında

Fantezi müziğin başarılı şarkıcısı Mustafa Yılmaz, Tiktokda çektiği video ile sesini duyurarak fenomen olan Heval Özden ile bir düet yaptı. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü, müziği ve düzenlemesi, Özkan Meydan’a ait olan “Hep Beni Sev” şarkısının klibi Beykoz Kundura Fabrikasında çekildi, yönetmen Yusuf Can Özbilen’in imzasını taşıyor.

GRAND MÜZİK’TEN DÜET

Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği projede, Güneş, devir sosyal medya devri, yeni seslere destek oluyoruz, gençlerin önünü açmaya devam edeceğiz, yolları, şansları açık olsun dedi.

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL
 

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Yılmaz Ve Heval Özdenin Hep Beni Sev Şarkısı Grand Müzik Etiketiyle Yayında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esin Yum Yılın Tv Programcısı Ödülünü Kucakladı… 
Esin Yum Yılın Tv Programcısı Ödülünü Kucakladı… 
Paris’ten gelen şarkı: La La
Paris’ten gelen şarkı: La La
Yıldızlar CrazyLife Kalite ödüllerinde buluşacak!
Yıldızlar CrazyLife Kalite ödüllerinde buluşacak!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans