MÜZİK DÜNYASINI SALLAMAYA GELİYOR!!!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Günümüzün bozuk ilişkilerinde kadınlar mı yanılgıda erkekler mi ? Sorusunun irdelendiği şarkının sözleri Ercan Ahi’ye ait olup, parçanın klip yönetmenliğini Hakan Dereli üstlendi. Adap 13 Ağustos Cuma saatler 23:59 ‘u gösterdiğinde Youtube ile birlikte tüm dijital müzik platformlarında müzik severlerle buluşan şarkı sanatçının sevenlerinin büyük beğenisini kazandı. Ercan AHİ yeni tekli çalışması ADAP için; “ Rapçi, sözlerini kendi yazmıyorsa “Rapper” değildir. Kendini kandırır ‘’Hip-Hop” kültüründe bu iş böyledir! Duruşu, tavrı, ideolojisi olan ve suya sabuna dokunan bir müziktir. ‘’Adap’’ yozlaşan ikili ilişkilerde kadınlar mı yanılgıda erkekler mi? ikilemine dokunan özel bir çalışma oldu. Video klibimizin çekimleri sırasında ilk defa bütün ekip Rapçi idi. Bu işimizi kolaylaştırıp sinerjimizi artırdı ve yaptığımız işin içimize sinmesini sağladı. Çalışmamızın bir nebze farkındalık yaratmasını arzu ederek, dinleyenlerimizin beğenisine sunduk’’ açıklamasını yaptı.