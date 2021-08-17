Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1458.07
ALTIN
485.30
DOLAR
8.4272
STERLİN
11.6033
EURO
9.8956
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
124 adet konut yaptırılacak
124 adet konut yaptırılacak
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle...
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...

MÜZİK DÜNYASINI SALLAMAYA GELİYOR!!!

Rap müziğin başarılı ismi Ercan Ahi dördüncü profesyonel stüdyo çalışması ‘Adap’ ı ceyhan müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu… 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Ağustos 2021 Salı 17:24
0 Okunma
MÜZİK DÜNYASINI SALLAMAYA GELİYOR!!!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Günümüzün bozuk ilişkilerinde kadınlar mı yanılgıda erkekler mi ? Sorusunun irdelendiği  şarkının sözleri Ercan Ahi’ye ait olup, parçanın klip yönetmenliğini Hakan Dereli üstlendi. Adap 13 Ağustos Cuma saatler  23:59 ‘u gösterdiğinde  Youtube ile birlikte tüm dijital müzik platformlarında müzik severlerle buluşan şarkı sanatçının sevenlerinin  büyük beğenisini kazandı.  Ercan AHİ yeni tekli çalışması ADAP için;  “ Rapçi, sözlerini kendi yazmıyorsa  “Rapper” değildir. Kendini kandırır ‘’Hip-Hop” kültüründe bu iş böyledir!  Duruşu, tavrı,  ideolojisi olan ve suya sabuna dokunan  bir müziktir. ‘’Adap’’ yozlaşan ikili ilişkilerde kadınlar mı  yanılgıda  erkekler mi? ikilemine dokunan özel bir çalışma oldu. Video klibimizin çekimleri sırasında  ilk defa bütün ekip Rapçi idi. Bu işimizi kolaylaştırıp sinerjimizi artırdı ve yaptığımız işin içimize sinmesini sağladı. Çalışmamızın bir nebze farkındalık yaratmasını arzu ederek, dinleyenlerimizin beğenisine sunduk’’ açıklamasını yaptı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ercan AhiAdapCeyhan Müzik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan sessizliğini bozdu...
Seda Sayan sessizliğini bozdu...
'Naz Faslı' ile 2021 yazının duygusuna ortak oldu
'Naz Faslı' ile 2021 yazının duygusuna ortak oldu
Ebru Yaşar rüzgarı Turkcell Vadi İstanbul Sahnesinde esti.
Ebru Yaşar rüzgarı Turkcell Vadi İstanbul Sahnesinde esti.
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans