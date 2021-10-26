Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
553.25
DOLAR
9.5429
STERLİN
13.1562
EURO
11.0780
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul'da kamu konutu satışı
İstanbul'da kamu konutu satışı
Temizlik, destek ve veri hazırlama hizmeti alınacak
Temizlik, destek ve veri...

Nerdesin’ önce Avrupa’da patladı!

Uriel, “Nerdesin” cover’ıyla Avrupa’da fırtınalar estiriyor. Türkiye’de iTunes listesinde zirveye oturan şarkı, Almanya müzik listelerinde de 7’nci sıraya kadar yükseldi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2021 Salı 10:53
0 Okunma
Nerdesin’ önce Avrupa’da patladı!

DİNÇER KARACALAR


Cover çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Uriel’in son şarkısı “Nerdesin”, dünya çapında ses getirdi. 90’lı yıllarda dünyaca ünlü yıldız Regina’nın seslendirdiği, Ayşen’in de dilimize uyarladığı unutulmaz şarkıya Uriel tarafından hazırlanan yeni versiyon, büyük beğeni topladı. 

ALMANYA’DA 7. SIRAYA YÜKSELDİ

Uriel, Türkiye’de iTunes listesinde önemli bir başarıya imza attı. Sanatçı; Adele, Måneskin, CKay gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra başta Ajda Pekkan, Edis ve Ezhel olmak üzere çok sayıda yıldız Türk sanatçıyı da geride bırakarak 1 numaraya yerleşti. “Nerdesin”, Avrupa müzik listelerinde de kendine yer buldu. Hareketli parça, Almanya’da en çok dinlenenler şarkılar arasında 7’nci sıraya kadar yükseldi. 

REMİKS VERSİYON ARALIKTA

Başarının keyfini çıkaran Uriel, “Nerdesin”in remiks versiyonunu çıkarmayı bir süreliğine ertelediğini açıkladı: “Nerdesin’in remiksini de hazırladık ve kısa süre içinde onu da çıkarmayı planlıyorduk. Ama yayınladığımız ilk versiyon o kadar sevildi ki, şarkı tüm Avrupa’da listeleri zorlarken, bu ilgiyi dağıtmamak gerektiğine karar verdik. Remiks versiyonu aralık ayında dinleyicilerle buluşturacağım.”

TÜRKİYE’DEN TEKLİF YAĞIYOR

Yurtdışında yaşayan Uriel’e Avrupa ülkelerinde giderek büyüyen ilgi, Türkiye’ye de sıçradı. Organizatörlerden teklif üstüne teklif alan sanatçının çok yakında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Nerdesin önce Avrupada Patladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
İmzayı attı, üç klip birden çekti...
İmzayı attı, üç klip birden çekti...
SÖYLEYECEKLERİM MÜZİĞİMDE
SÖYLEYECEKLERİM MÜZİĞİMDE
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans