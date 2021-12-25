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“Nerdesin”in remix versiyonu, 23 Aralık’ta dijital platformlarda

Uriel, 2021’i heyecanla beklenen şarkısıyla uğurluyor. “Nerdesin”in remix versiyonu, 23 Aralık’ta dijital platformlarda yayınlanacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2021 Cumartesi 12:59
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“Nerdesin”in remix versiyonu, 23 Aralık’ta dijital platformlarda

DİNÇER KARACALAR

Cover çalışmalarıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren Uriel’in son projesi “Nerdesin” olay yarattı. 90’lı yıllarda dünyaca ünlü yıldız Regina’nın seslendirdiği “Day by Day” adlı şarkıdan uyarlanan “Nerdesin”i o dönem başarılı popçu Ayşen yorumlamıştı. Marchetti Francesco ve Moroldo Massimilano’nun müziğine Türkçe sözleri Zeynep Talu yazmış, şarkı 90’ların hit’leri arasına girmişti. “Nerdesin” yıllar sonra Uriel’in yaptığı cover’la sınırları aştı, başta Almanya olmak üzere Avrupa’da müzik listelerinde üst sıralara tırmandı.

BÜYÜK GÜN 23 ARALIK

Cover şarkılarına remix versiyonlar da hazırlayan Uriel’in “Nerdesin” şarkısına yapacağı remixi de heyecanla bekleniyordu. Sanatçı dinleyicilerine müjdeyi verdi; “Nerdesin” cover’ı 23 Aralık Perşembe günü Şahin Özer Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak. Klip de Uriel’in kendi YouTube kanalında müzikseverlerle buluşacak.

2022’NİN SÜRPRİZİ: EĞRİSİ DOĞRUSU

Uriel, 2022’nin müjdesini de şimdiden verdi. Başarılı sanatçı, yıllar önce Nilüfer’in seslendirdiği “Eğrisi Doğrusu”nu cover’lamak için kolları sıvadı. Sözleri Aysel Gürel’e, müziği Onno Tunç’a ait şarkı için stüdyoya giren Uriel, Türk popunun bu sevilen eserini de Avrupa listelerinde zirveye taşımayı hedefliyor.

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