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NEŞE KARABÖCEK 8 YAŞINDA Kİ SESİNİ DUYUNCA ÇOK DUYGULANDI

Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Neşe Karaböcek, Ankara Radyosu'nda yıllar önce 8 yaşında iken okuduğu şarkının kayıdı kendisine ulaştırılınca duygusal anlar yaşadı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:06
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NEŞE KARABÖCEK 8 YAŞINDA Kİ SESİNİ DUYUNCA ÇOK DUYGULANDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

TRT'ye mektup yazdı

Baki Sühâ Ediboğlu'nun anonsuyla, güftesi Mehmet Sâdi Bey'e, bestesi Hacı Ârif Bey'e ait Nihâvend makamında ki 'Bakmıyor Çeşm-i Siyah Feryâde' adlı şarkıyı seslendiren sanatçı Neşe Karaböcek, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Ankara radyosu kaydı imiş. Radyodan gönderdiler. Bende istedim CD olarak çıkarsınlar. Bilmiyorum ne yapacaklar. Bir mektup yazdım TRT'ye henüz cevap gelmedi. O zaman ki sesimi duyunca çok duygulandım." dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Neşe KaraböcekTürk MüziğiAnkara Radyosu
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