NEŞE KARABÖCEK 8 YAŞINDA Kİ SESİNİ DUYUNCA ÇOK DUYGULANDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

TRT'ye mektup yazdı

Baki Sühâ Ediboğlu'nun anonsuyla, güftesi Mehmet Sâdi Bey'e, bestesi Hacı Ârif Bey'e ait Nihâvend makamında ki 'Bakmıyor Çeşm-i Siyah Feryâde' adlı şarkıyı seslendiren sanatçı Neşe Karaböcek, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Ankara radyosu kaydı imiş. Radyodan gönderdiler. Bende istedim CD olarak çıkarsınlar. Bilmiyorum ne yapacaklar. Bir mektup yazdım TRT'ye henüz cevap gelmedi. O zaman ki sesimi duyunca çok duygulandım." dedi.