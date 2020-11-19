Neslim Güngen’in ikinci single’ı çıktı! “ANLAYANA”

HABER: DİNÇER KARACALAR





Kendi adını taşıyan güzellik merkezi zinciri ile tanınan başarılı işkadını ve estetik uzmanı Neslim Güngen, çocukluk yaşlarından bu yana kurduğu hayallerin peşini bırakmadı, müzik dünyasına adım attı. İlk single’ı “Kara Liste”yi geçen yaz çıkaran Güngen, müzikseverlerden tam not alan o çalışmanın ardından yeni bir şarkı hazırladı.



AŞK ACISI ÇEKİYOR

Neslim Güngen ikinci single’ı için söz ve müziği Emirkan’a ait “Anlayana” şarkısını seslendirdi. Düzenlemesini Miraç Kutlu’nun yaptığı şarkı, DMC etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Beğeni toplayan şarkının klibi de müzik kanallarında ve dijital platformlarda yayına girdi. Neslim Güngen’in aşk acısı çeken bir kadını canlandırdığı klibin yönetmen koltuğunda ise usta isim Emrah Özbilen oturdu.



MARKASI BÜYÜYOR

Neslim Güngen şu sıralar ikinci single’ının yanı sıra güzellik merkezi zincirinin yeni şubelerinin de heyecanını yaşıyor. Güngen, ünlü sanatçı Sinan Akçıl’ın ortak olmak istediğini açıkladığı Nişantaşı şubesinin hemen ardından Ankara-Eryaman’da da bir Neslim Güngen Güzellik Merkezi açtı. Güngen, “Önümüzdeki dönemde yeni şubelerle daha da büyüyeceğiz. Adımıza yakışır projelerle Neslim Güngen imzasını her yerde, her ilde görmek tek hedefimiz" dedi.