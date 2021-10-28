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Nika Nm’in ilk single’ı “Hep Aksi” yayında

Nika Nm, ilk şarkısı “Hep Aksi” ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Hem şarkı hem de klip müzikseverlerden tam not aldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2021 Perşembe 10:40
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Nika Nm’in ilk single’ı “Hep Aksi” yayında

DİNÇER KARACALAR

Müzik dünyasına yeni bir yıldız doğdu. Nika Nm, ilk şarkısı “Hep Aksi”yi dinleyicilerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Emre Şakar’a, düzenlemesi Buğra Kunt’a ait şarkı, dijital platformlarda yayınlandı. 

KLİPTE DANS ŞOV

“Hep Aksi”nin video klibi, Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekildi. Klipte birbirinden iddialı kostümlerle kamera karşısına geçen Nika Nm, dans konusundaki hünerlerini de sergiledi. 

İYİ BİR BAŞLANGIÇ

Şarkıcının kendi YouTube kanalında yayınladığı çalışma, müzikseverlerden tam not aldı. Hem şarkıya hem de klibe övgü dolu yorumlar yağdı. Bu ilginin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Nika Nm, “Kariyerime iyi bir başlangıç yaptım. Başarı çıtasını her yeni çalışmada biraz daha yükselteceğim” dedi.

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