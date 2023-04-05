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Nurcan Başpınar’dan Sevenlerine Ramazan Konseri

Türk sanat müziğinin sevilen taş plak sesli kadın yorumcusu Nurcan Başpınar, 7 Nisan Cuma 20.30’da İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarla akşamınıza renk katacak.

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:37
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Nurcan Başpınar’dan Sevenlerine Ramazan Konseri

İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği Ramazan programları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni çıkarttığı ‘Çalıkuşu’ singlesi ile büyük alkış toplayan Türk sanat müziği sanatçısı Nurcan Başpınar, ‘İBB Ramazan Konserleri’ çerçevesinde Tuzla’da bulunan İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde konser verecek. Repertuarında Türk sanat müziğinin eşsiz eserlerine yer verecek olan sanatçı, sürpriz şarkılarla da müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

7 Nisan Cuma günü saat 20.30’da iftardan sonra gerçekleşecek olan konser, halka açık ücretsiz olacaktır.

HABER: ELİF HAYVALI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Türk Sanat Müziğinin Sevilen Taş Plak Sesli Kadın YorumcusuNurcan Başpınar7 Nisan Cuma 20.30dİBB İdris Güllüce Kültür MerkeziHABER: ELİF HAYVALI
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