O Ses Türkiye’de Hadise’nin Yerine Gülşen Mi?

HABER: SEDAT SARIKAYA

Gülşen’in O Ses Türkiye’de jüri koltuğuna oturacağı iddia edildi. Ebru Gündeş ile yaşadığı gergin süreç nedeniyle Hadise’nin gelecek yıl yarışmadan ayrılacağı konuşuluyordu. Yıllardır O Ses Türkiye’de jüri koltuğuna oturan Hadise’nin yarışmadan ayrılacağı, yerine ise Gülşen’in geleceği öne sürüldü.

Medya Faresi’nde yer alan habere göre Gülşen’in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz’lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Acun Ilıcalı, TV8 yahut Gülşen’den henüz bir açıklama gelmedi.