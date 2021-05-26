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O Ses Türkiye’de Hadise’nin Yerine Gülşen Mi?

Gülşen'in O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturacağı iddia edildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:36
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O Ses Türkiye’de Hadise’nin Yerine Gülşen Mi?

HABER: SEDAT SARIKAYA

Gülşen’in O Ses Türkiye’de jüri koltuğuna oturacağı iddia edildi. Ebru Gündeş ile yaşadığı gergin süreç nedeniyle Hadise’nin gelecek yıl yarışmadan ayrılacağı konuşuluyordu. Yıllardır O Ses Türkiye’de jüri koltuğuna oturan Hadise’nin yarışmadan ayrılacağı, yerine ise Gülşen’in geleceği öne sürüldü.

Medya Faresi’nde yer alan habere göre Gülşen’in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz’lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Acun Ilıcalı, TV8 yahut Gülşen’den henüz bir açıklama gelmedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 26.05.2021 16:38
Anahtar Kelimeler:
GülşenHadiseO Ses Türkiye
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