Ödül Törenine geri sayım başladı!

Sedat Sarıkaya

Yılın En İyilerinin seçildiği Avrupalı Bayan Dergisi ve Avrupalı Bayan Gazetesi Yılın En İyileri ödülleri geçtiğimiz haftalarda, yayınların imtiyaz sahibi olan Çiğdem Bora tarafından, pandemi kısıtlamaları kapsamında sanat ve iş dünyasının, alanında en başarılı isimlerine, müzik şirketleri veya basın danışmanlarına ulaşılıp sanatçı veya alanında başarılı isimlerin muzik şirketleri veya adreslerine kadar teslim edilmişti. Aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden Avrupalı Bayan Dergisi ve Gazetesi ödüllerinin gala gecesinin İstanbul'da yapılacağını müjdeleyen Çiğdem Bora, Eylül ayında İstanbul'da yapılacak muhteşem gala gecesi hazırlıklarının başladığını bildirdi ve adreslere kadar başarılı olanların ödüllerini teslim eden Türkiye'de nadir var diye bahsetti.Sanatçı katılımının yoğun geçmesi beklenen gala gecesinde basından da en iyiler ödül töreninde ödüllendirilcek.

Ödül Törenlerine katılacak sanatcılardan haberler ve mini roportajlar Avrupalı Bayan dergisinde yer alacak .