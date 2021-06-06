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Ödül Törenine geri sayım başladı!

Avrupalı Bayan Gazetesi ve Avrupalı Bayan Dergisinin "Yılın En İyileri" Ödülleri Gala Gecesi için geri sayım başladı! 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Haziran 2021 Pazar 13:33
9 Okunma
Ödül Törenine geri sayım başladı!

Sedat Sarıkaya

Yılın En İyilerinin seçildiği Avrupalı Bayan Dergisi ve Avrupalı Bayan Gazetesi Yılın En İyileri ödülleri geçtiğimiz haftalarda, yayınların imtiyaz sahibi olan Çiğdem Bora tarafından, pandemi kısıtlamaları kapsamında sanat ve iş dünyasının, alanında en başarılı isimlerine, müzik şirketleri veya basın danışmanlarına ulaşılıp sanatçı veya alanında başarılı isimlerin muzik şirketleri veya  adreslerine kadar teslim edilmişti. Aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden Avrupalı Bayan Dergisi ve Gazetesi ödüllerinin gala gecesinin İstanbul'da yapılacağını müjdeleyen Çiğdem Bora, Eylül ayında İstanbul'da yapılacak muhteşem gala gecesi  hazırlıklarının başladığını bildirdi ve adreslere kadar başarılı olanların ödüllerini teslim eden Türkiye'de nadir var diye bahsetti.Sanatçı katılımının yoğun geçmesi beklenen gala gecesinde basından da en iyiler  ödül töreninde ödüllendirilcek. 

Ödül Törenlerine katılacak sanatcılardan haberler ve mini roportajlar Avrupalı Bayan dergisinde yer alacak .

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ödül Törenine Geri Sayım BaşladıSedat Sarıkaya
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