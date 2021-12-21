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Ölümsüz Aşklar'ı bu kez sahibi Ravi yorumladı

Ravi İncigöz’ün ölümsüz eseri ‘Ölümsüz Aşklar’ Yayında! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2021 Salı 10:33
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Ölümsüz Aşklar'ı bu kez sahibi Ravi yorumladı

DİNÇER KARACALAR

"Ölümsüz Aşklar var da ölmeyen aşık var mı?" mısralarıyla 12 Yıl önce Ebru Gündeş'in sesiyle kulaklarımıza aşina olmuş ve kült bir eser halini almış 'Ölümsüz Aşklar' ilk kez sahibinin sesinden duyulacak. Ravi İncigöz yazdığında hissettiği gibi yorumladığı şarkıyı RaVinci Sanat Etiketiyle yayınladı. 

Ravi İncigöz söz ve müziğine attığı imzayı, düzenlemeyi de kendi yaparak taçlandırdı. Mix’i Ahmet Aygör, mastering'i ise Emre Kıral yaptı. Şarkının Klip Yönetmenliğini İsa Kurt üstlenirken, kapak fotoğrafını Kürşad Karakuş çekti.

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