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Onur Akay, Zeki Müren’in tokatladığı kadın pop starı açıkladı!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2021 Çarşamba 11:09
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Onur Akay, Zeki Müren’in tokatladığı kadın pop starı açıkladı!

Haber: Sedat Sarıkaya

Ünlü sanatçı Onur Akay, magazin tarihinin merak konusu olan en büyük sırlarından birini açıkladı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’ın geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardığı “Görmeden Sevmek” isimli şiir, anı ve röportaj kitabı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Kitabın içinde yer alan sırlar günlerdir sosyal medyada ve magazin

programlarında konuşulurken Akay, Magazin Masası’ndaki bugünkü

köşesinde kitabında yer alan Zeki Müren ve Ajda Pakkan’la ilgili bölümü kaleme aldı ve magazin tarihinin en büyük sırlarından

birini açıkladı.

2014 yılında Sanat Güneşi Zeki Müren’in yakın arkadaşı olan

Göksenin Çakmak, bir gazeteye verdiği röportajda, yıllar önce Zeki

Müren’in bir otel odasında sevgilisini ünlü bir kadın pop starla bastığını ve tokatladığını açıklamış, ancak kadın pop

starın ismini gizli tutmuştu. Zeki Müren'in başından geçen bu ilginç olay ise o tarihte magazin gündemine yerleşmiş ve magazin

programı yorumcuları tarafından günlerce tartışılmış ama o pop starın kim olduğu bulunamamıştı.

Ünlü sanatçı Onur Akay, Zeki Müren’in sevgilisini otel odasında

Ajda Pekkan’la bastığını ve Pekkan’a tokat attığını

açıkladı.

Akay, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yıl 2003… Zeki Müren’in en büyük rakibi olan ve 2012

yılında kaybettiğimiz Adnan Pekak’ ı, Ankara Maltepe’deki evinde

ziyaret ettim. Adnan Pekak’a bir dergide köşe yazarı olduğumu söyleyince, bana tüm albümlerini göstermiş ve Maksim Gazinosu’nda yaşanan tüm anıları da anlatmıştı. Pekak, Zeki Müren’le ilgili o güne kadar duymadığım ve çok şaşırdığım iddialarda bulunmuştu. Kendisine “Zeki Müren gerçekten sizi engelledi mi?”

diye bir soru sormuştum ve sorumu cevaplarken Ajda Pekkan ile ilgili de

şaşırtan açıklamalar yapmıştı. Kitabımda yer alan Adnan Pekak

röportajının o bölümü şöyle ve Pekak şu ifadeleri kullanıyor:

“Zeki Müren sadece beni değil, Adnan Şenses’i de engellemiştir.

Bülent Ersoy’u da hiç sevmiyordu ama Bülent çok popüler olunca onu engelleyemedi ve sahneleri aslında rahatsızlığı için değil Bülent’in büyük başarısı yüzünden bırakmak zorunda kaldı. Yoksa sahnelere devam edecekti. Zeki Müren çok kıskanç biriydi.

İzmir Efes Otelinde Ajda Pekkan’la sahneye çıkarken Ajda’yı kendi sevgilisiyle otel odasında basınca tokat atarak ağzını kanatmış.” Yani Zeki Müren, Ajda Pekkan’ı otel odasında sevgilisi ile basmış ve Ajda Pekkan’a tokat atarak ağzını

kanatmıştır.”

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Onur AkayZeki Mürenin Tokatladığı Kadın Pop Starı Açıkladı
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