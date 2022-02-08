Öykü Gürman güzelliği le büyüledi

HABER: DİNÇER KARACALAR



2,5 saat ara vermeden sahnede kalan Gürman, seyircisine bu geceye özel arabesk şarkılardan oluşan bir repertuvar sundu. Her şarkısına seyircisinin coşkuyla eşlik ettigi ünlü sanatçı, yakında kendi youtube sayfasında yayınlayacağı 'Ayaz Geceler' isimli yeni cover şarkısını seslendirdi.



Hasan Altın imzalı özel tasarım üstü taşlarla kaplı tek parça bir elbise giyen Gürman, güzelliği ile de göz kamaştırdı.



Öykü Gürman sempatik tavırları ve sıcaklığı ile hayranlarına şarkıları aracılığıya keyifli anlarda yaşattı.