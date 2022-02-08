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Öykü Gürman güzelliği le büyüledi

Müzisyenliğinin yanı sıra oyunculuğu ile son dönemde adından söz ettiren Öykü Gürman, yeniden sahne aldığı Etiler My Cabaret'te güçlü sahne performansı ve güzelliğiyle seyircisini bir kez daha büyüledi.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
08 Şubat 2022 Salı 13:25
Öykü Gürman güzelliği le büyüledi

HABER: DİNÇER KARACALAR

2,5 saat ara vermeden  sahnede kalan Gürman, seyircisine bu geceye özel arabesk şarkılardan oluşan  bir repertuvar sundu. Her şarkısına seyircisinin coşkuyla eşlik ettigi ünlü sanatçı, yakında kendi youtube sayfasında yayınlayacağı 'Ayaz Geceler' isimli yeni cover şarkısını seslendirdi.

Hasan Altın imzalı özel tasarım üstü taşlarla kaplı tek parça bir elbise giyen Gürman,  güzelliği ile de göz kamaştırdı.

Öykü Gürman sempatik tavırları ve sıcaklığı ile hayranlarına şarkıları aracılığıya  keyifli anlarda yaşattı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Öykü GürmanEtiler My Cabaret
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