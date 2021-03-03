Oyuncu Barış Baktaş Netflix Dizi Teklifini Reddeti

HABER: ASLAN SAYIM

Genç oyuncu Barış Baktaş ‘’Ceberruh’’ isimli korku filmi ile vizyona girmek için gün sayıyor. Yakışıklı oyuncu Barış Baktaş oyunculuğun dışında müzisyen ve şan eğitmeni Meltem Şenel’den şan dersleri alarak müzik piyasasınada emin adımlarla ilerlemek istiyor. İlk single çalışması ‘’Öldüm’’ isimli şarkısından sonra sözü ve müziğinin kendisi yazdığı ‘’Tutamıyorum’’ isimli şarkısını çıkarmak için gün sayıyor. Asıl mesleği oyunculuk olan Barış Baktaş Netflix’ten gelen mini dizi teklifini reddetmek zorunda kaldı. Ceberruh isimli korku filminin çekimleri ve şan eğitimlerinden fırsat bulaman oyuncu 2021 benim yılım olacak diyerek emin adımlarla ilerleyeceğini hissettirdi. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen 1 yıldır At binicili ve Kılıç kullanma eğitimleride alıyor.

OYUNCULUK ONUN TEK TUTKUSU

TRT’nin Yapımlarından dönem film belgeseli olarak gösterime girecek olan ‘’Savaşın Efsaneleri’’ filminde Kral V. Henry karekterini canlandırdı. Oyunculuk için bir çok eğitim alan genç yetenek Barış Baktaş yeni projeleri ile geliyor.