Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1396
ALTIN
468.051
DOLAR
8.1778
STERLİN
11.4174
EURO
9.9126
TOKİ 600 konutu satışa sunuyor
TOKİ 600 konutu satışa...
İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 59...
Mahkemeden satılık 1929 m² tarla
Mahkemeden satılık 1929 m²...
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik...

Oyuncu ve Sunucu Dilek Yurttaş, yer aldığı projelerle büyük beğeni topluyor.

Son dönemde, Youtube'ta sevilen Teknik Direktör Yılmaz Vural ile birlikte yer aldığı projeyle dikkat çeken güzel oyuncu Dilek Yurttaş, birçok projede yer alarak, gülen yüzü ve güzelliğiyle ekranların sevilen yüzü haline geldi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Nisan 2021 Perşembe 11:00
0 Okunma
Oyuncu ve Sunucu Dilek Yurttaş, yer aldığı projelerle büyük beğeni topluyor.

HABER: DİNÇER KARACALAR


Sunucu olarak yer aldığı Yılmaz Vural ve Vibio Youtube kanallarında başarılı bir performans sergileyerek izleyenlerin takdirini toplayan Dilek Yurttaş, 'Yasak Elma' ve 'Arka Sokaklar' gibi sevilen televizyon yapımlarında da yer aldı.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR!

Yer aldığı projelerle isminden söz ettiren oyuncu Dilek Yurttaş'ın sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağıyor. Sosyal paylaşım uygulaması Instagram'da on binlerce takipçisi bulunan Yurttaş, güzelliğiyle büyülüyor.




 


 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz VuralDilek YurttaOyuncuSunucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazetemizin yazarı Sedat Sarıkaya'ya bir ödül daha!
Gazetemizin yazarı Sedat Sarıkaya'ya bir ödül daha!
Mustafa Malkoç’tan Aşk Bilmecesi
Mustafa Malkoç’tan Aşk Bilmecesi
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans