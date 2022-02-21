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Özay “Sen Hiç Korkma” diyor

“Salla” şarkısıyla müzik listelerini sallayan Özay Günay, “Sen Hiç Korkma” adlı yeni single’ıyla iddialı geliyor. Günay, çok yakında yayınlanacak hareketli şarkıyla müzikseverleri yaza hazırlayacak!

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:36
Özay “Sen Hiç Korkma” diyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Özay Günay, “Salla”nın ardından yine hareketli bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Günay’ın mart ayında dijital platformlarda yayınlayacağı “Sen Hiç Korkma”, eğlenceli melodisiyle dinleyicileri yaz aylarına hazırlayacak.

SLOGAN OLACAK

Sözleri Yazgın Kaçak’a, müziği ve düzenlemesi Osman Çetin’e ait “Sen Hiç Korkma”nın kayıtları Dream Stüdyo’da yapıldı. Şarkının renkli klibi ise Selim Akar’ın yönetmenliğinde çekildi. Özay Günay, şarkısı için “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve çok emek verdiğimiz şarkımızın dinleyicide karşılık bulacağından eminim. Mart ayından sonra ‘Sen Hiç Korkma’ slogan olacak” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ÖzaySen Hiç Korkma
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