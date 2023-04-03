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Özge Gürel MAG Nisan sayısına konuk oldu

Özge Gürel, Lov Faralya Fethiye'de gerçekleşen MAG Nisan çekimlerinde güzelliği ile büyüledi. Doğanın eşsiz atmosferi ve Fethiye'nin mavilikleri eşliğinde objektiflere poz veren güzel oyuncu, hakkında bilinmeyen ve çokça merak edilen soruları yanıtladı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 15:43
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Özge Gürel MAG Nisan sayısına konuk oldu

MUĞLA- Hayatta kendisini mutlu eden mesleği bulana kadar denemeye devam eden ve oyunculukta karar kıldığını söyleyen Özge Gürel  MAG Nisan sayısına konuk oldu. Pek az kişinin bildiği, ilginç bir özelliğini paylaşan Özge Gürel “Gürültülü ortamda çok güzel uyurum. Çocukluktan kalma sanırım, güvende hissediyorum. İnsanlar sohbet ederken salondaki koltukta mışıl mışıl uyuyabilirim. Televizyonu açıp uyuyorum, eğer yalnızsam ışıkları da açıyorum” dedi. 

En sevdiği şeyin başlangıç olduğunu, her zaman, her şartta bu durumun kendisini heyecanlandırdığını aktaran Gürel “Hafif korkuyla karışık bir mutluluk hali” açıklamasında bulundu. Özge Gürel sanata bakış açısı ile ilgili ise şunları söyledi: “Benim için kılavuz sanat. Sevdiğim sanatçıların eserleri; onları tanımanın, fikirlerini anlayıp kendime katmanın bir yolu. Kendinizi, hikâyenizi, fikrinizi, döneminizi bazen kafa yoran insanlara, bazen de herkese yüzyıllar sonra bile ulaştırmanın incelikli hali sanat. O fikirler o kadar çok insanın yolunu aydınlatıyor ki.”

Aşkı nasıl tanımlarsınız sorusunu da samimiyetle yanıtlayan güzel oyuncu “Bu konunun ucu hep çok açık kalıyor, çünkü her ilişkinin matematiği bambaşka. Aşk ilişki başlatabilir ama sadece âşık olmak, devam etmesi için yeterli değil. Uzun ilişkilerde tüm duvarlar kırılıyor, açılmadık kapı kalmıyor. İşte o zaman başlıyor aslında ilişki, ki bence en güzel kısma geliyoruz. Herkesin kendi gibi olduğu ve o halini çok sevdiğiniz kısım bence en eğlencelisi.”

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Özge Gürel
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