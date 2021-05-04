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Özgür Aras "Yılın En İyi İletişim Danışmanı" Seçildi! 

Merkezi Almanya'da bulunan ve Avrupa basınındaki büyük pazar payıyla Avrupa'da yaşayan Türkler'in başarılı sesi "Avrupalı Bayan" Dergi ve Gazeteleri, başarılı sanatçılar ve alanında başarılı isimleri ödüllendirdi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
04 Mayıs 2021 Salı 15:44
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Özgür Aras "Yılın En İyi İletişim Danışmanı" Seçildi! 

HABER: SEDAT SARIKAYA

Yılın en iyilerinin seçildiği bu organizasyonda gazeteci, televizyon programı, sunucu, sanatçı ve yazarlar ödüllerini aldılar. Türkiye'de Simge Sağın, İrem Derici, Hande Ünsal, Berkay, Gülben Ergen gibi önemli sanatçıların basın ve iletişim danışmanlığını başarı ile yapan Özgür Aras da bu organizasyonda ödüle layık görüldü. Ödülünü Avrupalı Bayan Yayınları'nın İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Bora'dan alan Aras, "Yılın En İyi İletişim Danışmanı" seçildi. Ödülünü aldıktan sonra sosyal medyasından bir teşekkür videosu paylaşan Özgür Aras,  "Ödüllerimin arasında bu ödülün ayrı bir yeri olacak." şeklinde konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Özgür Aras Yılın En İyi İletişim Danışmanı Seçildi
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