Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.977,31
ALTIN
921,13
DOLAR
14,35
STERLİN
18,94
EURO
15,59
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Özgür Yıldız’dan “ ALLEGRO “ isimli enstrümantal single.

Beklenen single çıktı.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
07 Mart 2022 Pazartesi 14:05
Özgür Yıldız’dan “ ALLEGRO “ isimli enstrümantal single.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzisyen Özgür Yıldız beğeni toplayan şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Bu seferki şarkının farkı; İstanbul manzarası ile insanları hayallere götürmesi ve dinlendirmesi. Söz ve müziği Özgür Yıldıza  ait “ALLEGRO ” adlı çalışma, dijital platformlarda paylaşıldı ve büyük beğeni topladı. 

Özgür Yıldız , müzikseverleri enstrümantal parçası Allegro ile  uzun yol single yaptı.Beste ve aranjesini kendisi yapan sanatçı Eagle Müzik etiketi ile YouTube’da da paylaşılan şarkı, çok kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı ve yorum yağmuruna tutuldu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DJ Akman Geri Döndü! Yeni Şarkısı ‘Gittiğin Her Yerde’ Yayında!
DJ Akman Geri Döndü! Yeni Şarkısı ‘Gittiğin Her Yerde’ Yayında!
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans