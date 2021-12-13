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Poyraz’ın Yeni Şarkısı ‘Sensiz Olamam’ Yayında! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:46
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Poyraz’ın Yeni Şarkısı ‘Sensiz Olamam’ Yayında! 

ASLAN SAYIM

Poyraz’ın yeni tekli çalışması Sensiz Olamam Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Müzik Öğretmenliği ile başladığı müzik yolculuğu Poyraz’ı bir çok alanda tecrübe kazandırdı. Hem sahne hayatına hemde eğitim hayatına devam eden Poyraz sosyal medya hesaplarından bir çok şarkıya sesiyle hayat vermektedir. Sensiz Olamam şarkının Sözü ve müziği Poyraz’a ait. Aranje ise Berat Etöz imzası taşıyor. Klip yönetmenliği koltuğunda Taylan Altunbey oturuyor. Sensiz Olamam şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Hayrettin Güneş Grand Müzik şirketiyle Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli çıkışlara imza atıyor. 

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Poyrazın Yeni Şarkısı Sensiz Olamam Yayında
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