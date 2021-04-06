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Rap müziğe yeni bir soluk: Aras

Rap müzik dünyasına iddialı bir isim geliyor: Aras. Genç yetenek, 3 Mayıs’ta çıkacak “Dönmem” şarkısıyla rap’e yeni bir soluk getirecek.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
06 Nisan 2021 Salı 17:01
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Rap müziğe yeni bir soluk: Aras

HABER: DİNÇER KARACALAR


Küçük yaşlardan bu yana rap müziğe ilgi duyan Aras, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk single’ını tamamladı. Söz ve müziği Güneş’e ait “Dönmem” şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aras, single’ı müzikseverlerle buluşturmak için geri sayıma başladı.


 

BOKS RİNGİNDE KLİP
 

Aranjesine Ercan Bal’ın imza attığı “Dönmem”, 3 Mayıs Pazartesi günü Firuz Anlı’nın prodüktörlüğünde, Five Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak. Şarkı, cesur sözleri ve ritmik melodisiyle olduğu kadar klibiyle de fark yaratacak. Yönetmen koltuğunda Olcay Dülger’in oturduğu, çekimleri boks ringinde yapılan klip, şarkının çıkışıyla birlikte dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayına girecek.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 06.04.2021 17:06
Anahtar Kelimeler:
RapMüzikDönmem
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