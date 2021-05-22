Retrobüs’ten “Benim Gözüm Sende” Yorumu!

Haber Sedat Sarıkaya

Pop-rock tarzında müzik yapan grup, 2012 yılında grubun solisti ve menajeri Fırat Şahverdi tarafından kuruldu. Murat Yerden ile Ozan Çetiner'in katılımıyla ise son halini aldı. Sözü Ülkü Aker, müziği anonim olan yeni çalışmanın aranjesi Tarık İster tarafından yapıldı. Davulda ise Murat Kaan Alptekin imzası var. Kabare tadındaki müzikal şovları, kostümleri, aksesuarları ve nev-i şahsına münhasır yorumlarıyla toplamda 1000'e yakın sahne yapan Retrobüs, 70'ler, 80'ler ve 90'lar döneminin kült hitlerini, Türk müziğine damgasını vurmuş ustaları anmayı borç biliyor

21 Mayıs Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan yeni single’ı tüm dijital platformlarda bulabilir video klibini ise MuzikPlay’de izleyebilirsiniz.

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