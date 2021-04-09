Rihanna ile işbirliği yapan makyaj sanatçısı Ezgi Fındık

HABER: DİNÇER KARACALAR

Günlük hayatta birçok alışkanlığı değiştiren korona virüs pandemisi makyaj alanın da farklılıkları beraberinde getirdi. Maskeyle yaşanılan dönemde, 2021 yılının makyaj trendinin ana temasının ışıltılı ciltler ve hafif makyajlar olduğunu belirten ünlü makyaj sanatçısı ve influencer Ezgi Fındık, kadınlara önemli ipuçları verdi.

Almanya’da doğan ve eğitimi için geldiği Türkiye’ye yerleşen Ezgi Fındık, küçük yaşlarda başlayan makyaj tutkusunu işi haline getirdi. Sosyal medya hesabından büyük bir kitleye makyaj içerikleri üreten ünlü makyaj sanatçısı Fındık, pandemi ile birlikte günlük hayatta değişen alışkanlıklar arasına makyajın da eklendiğini kaydetti. Maske ile yaşamak zorunda olmanın makyaj alanında de değişimi getirdiğini ifade eden Fındık, abartılı makyaj görüntülerinin demode olduğunu belirterek daha sağlıklı sade ve bakımlı görünmenin trend olduğunu vurguladı.

Kariyerine bir kozmetik markasında makyaj sanatçısı olarak başlayan ve Dubai’de katıldığı bir etkinlikte dünya yıldızı Rihanna ile de işbirliği yapan Ezgi Fındık, canlı ve parlak yanakların, yoğun kirpiklerin trend olduğu 2021 yılının ana temasının ışıltılı ciltler ve hafif makyajlar olduğunu kaydetti.Yüzü temiz tutmak, ağır ürünler kullanmamak çok önemli Makyaj severlere ipuçları veren Fındık, maske kullanımı ile hava almayan cilt için dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Pudralardan vazgeçilmeli krem ve likit yapılar tercih edilmeli. Canlı gözükmek için hafif şeftali veya pembe tonlarda yanak ve dudakları tek bir ürün ile renklendirebiliriz.

Ruj yerine dudak kalemi veya mat ürünler tercih edebiliriz. Hem maskeye buluşmaz hem de maske kullanımında rahatsız hissetmezsiniz. Makyajınızı sildikten sonra hafif bir peeling ile yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Yüzümüzü temiz tutmak ağır ürünler kullanmamak çok önemli. 2 haftada bir cilt bakımına gitmekte fayda var” ifadelerine yer verdi.