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RUHUM ARABESK!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Ocak 2022 Pazartesi 10:49
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RUHUM ARABESK!

ARABESK RUHLU BİR KADINIM!

Türk müziğinin güçlü sesi Merve Özbey geçtiğimiz akşam 'Tamamen Arabesk' konseptiyle Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı. Başarılı sanatçı konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Arabesk projeniz çok sevildi. Bu başarının sırrı nedir?" sorusuna, "Sevenlerimiz eksik olmasın. Ben zaten ruhu arabesk olan bir kadınım. Bir gün prova yaparken, artık arabesk söylemek istediğimi dile getirdim. Bir peçeteye "Tamamen Arabesk" yazmıştım. Hiçbirimiz bu kadar ses getireceğini bilmiyorduk. Her konser biletlerin hepsi satılıyor. Bazen, en fazla bir iki masa boş kalıyor. Bu, dinleyicilerimizin bize verdiği değeri gösteriyor. Biz de onların yüzünü kara çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

ZOR GEÇTİ!

Geçtiğimiz günlerde Covid-19'u atlatan Özbey, "Çift aşılı olmana rağmen çok zor atlattım. Her ihtimale karşı birkaç gün Elif'ten ayrı kaldım. Onun kokusunu alamamak çok kötü hissettirdi." dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Özbey, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. 

Haber:Dinçer Karacalar

Anahtar Kelimeler:
RUHUM ARABESK
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