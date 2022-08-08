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SABİNA URFAN'IN YENİ TEKLİSİ KAMELYA YAYINDA! 

08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:57
SABİNA URFAN'IN YENİ TEKLİSİ KAMELYA YAYINDA! 

HABER: ASLI M. SARI

Sabina Urfan’ın yeni teklisi “Kamelya” tüm dijital ortamlarda ve video klip olarak kendi youtube kanalında yayında. Söz ve müziği kendisine ait bu şarkı için; “yüzlerde gülümseme, bir dans etme isteği verirse mutlu olacağım. Geçen yıl  “ırgat çocuklar” ile çalışan, suistimal edilen işçi çocuklara dikkat çekmeye çalışmıştım. Bu defa, gittikçe zorlaşan hayat şartları yüzünden kararan içimize birkaç damla su serpmek istedim. Sevgiden bahseden bir yaz şarkısının ne kadar işe yarayacağını elbette bilemem. Ama elimden gelen şimdilik bu. Dediğim gibi; yüzlerde gülümseme, bir dans etme isteği verirse mutlu olacağım” diyerek düşüncelerini bizlerle paylaşmakta.

Düzenlemesini Ozan Sarıboğa’nın yaptığı şarkının video klibinde ise Erkan Güneş’in imzası var.

Söz-Müzik: Sabina Urfan

Düzenleme: Ozan Sarıboğa

Video Klip: Erkan Güneş

Dans Ekibi: Ali Kemal Çetinkaptan – Demet Demir

Kapak: Halil Lütfü Alper

Anahtar Kelimeler:
SABİNA URFANIN YENİ TEKLİSİ KAMELYA YAYINDA
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