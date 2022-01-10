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Sadullah Keleş'ten "Yüzüme Vurma"

SADULLAH KELEŞ’İN YENİ TEKLİ ÇALIŞMASI “YÜZÜME VURMA” GRAND MÜZİK ETİKETİYLE TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Ocak 2022 Pazartesi 12:06
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Sadullah Keleş'ten "Yüzüme Vurma"

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 


Arabesk müziğin sevilen sesi Sadullah Keleş, ‘Yüzüme Vurma ’ adlı yeni şarkısının klibini, Grand Müzik etiketiyle, sevenleriyle buluşturdu. 

Sözü Pınar Uçarlar, müziği ve düzenlemesi Hatem Tutkuş’a ait olan ‘Yüzüme Vurma’ şarkısının klibini Yusuf Can Özbilen, yapımcılığı ise Hayrettin Güneş üstlendi. Manzaralı doğal ortamda çekilen klip, büyük beğeni toplayarak, hızla yükselmeye devam ediyor.



Başarılı Sanatçının “Yüzüme Vurma” adlı single çalışması Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Sadullah Keleş’in “Yüzüme Vurma” Klibi aşağıdaki linkte yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler:
Sadullah Keleşten Yüzüme Vurma
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