Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1433.34
ALTIN
530.95
DOLAR
9.2688
STERLİN
12.8149
EURO
10.8088
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...

Sahnede Öpücük Yağmuru

"En Büyük Ödülüm Aydilge" Eşinden Aydilge'ye Büyük Jest

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ekim 2021 Perşembe 10:57
0 Okunma
Sahnede Öpücük Yağmuru

DİNÇER KARACALAR
 

Örnek evlilikleriyle dikkat çeken müzisyen çift Aydilge ve Utku Barış Andaç, katıldıkları Altın Medya Ödül Töreninde iki ayrı dalda ödüle layık görülürken, aşklarıyla da ilgi odağı oldular.

''Yılın En İyi Kadın Sanatçısı'' ödülünü alan Aydilge'nin ardından kendi ödülünü almak için sahneye çıkan keman sanatçısı Utku Barış Andaç, duygulu bir konuşmaya imza attı. Hayatındaki en büyük ve gerçek ödülün eşi Aydilge olduğunu söyleyen Andaç: ''Hiçbir skandala ve polemiğe bulaşmadan sadece kendi söz ve bestelerini yazarak, Yılın En İyi Kadın Sanatçısı' seçilen Aydilge'nin eşi olmaktan gurur duyuyorum. Kendi ödülüme gelince de bu keman eserini üretmemi sağlayan şey, eşime duyduğum aşktır. O yüzden bir kez daha ona olan aşkımı hepinizin huzurunda dile getiriyorum.'' dedi. Bu duygusal konuşmaya dayanamayan Aydilge ise sahneye çıkarak eşini öpücüklere boğdu. 

''Feminist Bozuntusuyum!''

Yılın En İyi Kadın Sanatçısı seçilen Aydilge ise ''ben bir feminist bozuntusuyum'' diyerek ilginç bir teşekkür konuşmasına imza attı. ''Küçüklüğümde anlamlı sözler söylediğimde edebiyat parçalama dediler, hayatı sorguladığımda felsefe yapma dediler, kadınların uğradığı ayrımcılığın karşısında durduğumda da feminist bozuntusu dediler. Edebiyat ve felsefe parçalayan bu feminist bozuntusuna ''Yılın En İyi Kadın Sanatçısı'' ödülünü layık gören herkese teşekkür ediyorum.'' diyerek cinsiyetçi yaklaşımları esprili bir dille eleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Sahnede Öpücük Yağmuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Recep Işık'tan 'ELVEDA'
Recep Işık'tan 'ELVEDA'
İrem Derici'nin yaz özlemi
İrem Derici'nin yaz özlemi
Ece Seçkin'den cesur sahne kostümü
Ece Seçkin'den cesur sahne kostümü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans