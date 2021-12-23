Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,829.41
ALTIN
675.47
DOLAR
11.63
STERLİN
15.65
EURO
13.20
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Siirt Üniversitesi akademik personel alacak
Siirt Üniversitesi akademik personel...
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapım ihalesi
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...

ŞEBNEM DEMİR DOSTLARIYLA YENİ YAŞINI KUTLADI…

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Aralık 2021 Perşembe 13:15
0 Okunma
ŞEBNEM DEMİR DOSTLARIYLA YENİ YAŞINI KUTLADI…

DİNÇER KARACALAR

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden, Estesante Clinic'in sahibi, iş insanı Şebnem Demir'e dostları tarafından, sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Çubuklu 216 İstanbul'da organize edilen davete, aralarında cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden, Dilek Birgen, Arzu Kunt, Günsel Ülkü, Yağmur Kalyoncu, Tülin KARTOZ, Ege , Seçkin Piriler, Volkan Karataş, Esra Sönmezer, Serap Dindar ve Nursel Şenyurt gibi isimlerin bulunduğu iş ve sanat hayatından pek çok kişi katıldı.


Oryantal, ateş gösterisi perküsyon ve dj eşiğinde devam eden gecede davetliler keyifli bir gece geçirdi. Ünlü sanatçı Ege de birbirinden güzel şarkılarıyla, geceye renk kattı.

Sosyal yaşamın sevilen ismi Demir, dostlarıyla yeni yaşına merhaba derken 2022 yılından her şeyden önce sağlık diledi ve pandeminin bitmesi hepimizin ortak dileği dedi.

Her yıl olduğu gibi 2022 yılından da, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını dilerken , toplum içerisinde bağımsız ve güçlü kadınlar görmek istediğini dile getiren Şebnem Demir, bu konuda yine üzerine düşeni fazlasıyla yapacağının altını çizdi.  2022 yılında Türkiye'nin her iline ESTESANTE CLINIC markasını taşıyarak, kadınlara istihdam sağlayacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
ŞEBNEM DEMİR DOSTLARIYLA YENİ YAŞINI KUTLADI…
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca, Oya Ulucan’dan Ödülünü Aldı!
Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca, Oya Ulucan’dan Ödülünü Aldı!
İSTANBUL'UN EN BÜYÜK YENİ YIL KONSERİ: EDİS & OZAN DOĞULU
İSTANBUL'UN EN BÜYÜK YENİ YIL KONSERİ: EDİS & OZAN DOĞULU
YALNIZ KRALİÇE
YALNIZ KRALİÇE
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans