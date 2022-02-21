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Şebnem Demir ekranlara geri döndü 

Türkiye’de saç ekimi ve estetik sektörünün köklü isimlerinden cemiyet hayatının ünlü siması iş insanı Medikal Direktör Şebnem DEMİR yeni yıla yeni bir proje ile giriş yaptı.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:34
Şebnem Demir ekranlara geri döndü 

HABER: DİNÇER KARACALAR

TV8’de ‘Sekizde Sağlık’ programında moderatörlük yapmaya başlayan Demir , 2022 yılında çok güzel projeler geliştirdiklerini ifade etti.

10 yılı medya, 10 yıllı estetik sektörü olmak üzere toplam 20 yılda, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında uluslararası pek çok başarıya imza atan Şebnem Demir alanında aldığı bir çok ödülle de adından söz ettirmeyi başardı.

2022 yılına sürpriz projelerle giriş yapan başarılı iş insanı Ocak ayı ile birlikte TV8’de sunmaya başladığı sağlık programıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Radyo, tv ve sinema alanındaki akademik kariyerinin üzerine, yurtdışında sağlık ve estetik alanında eğitim gören ünlü isim, tv programıyla her iki mesleğini de bir arada yapma şansı buldu.

İstanbul’da 5 şubesi bulunan bulunan Estesante klinik kurucusu Şebnem Demir, plastik cerrahi, saç ekimi ve medikal estetik alanında sağlık turizmindeki başarılarıyla da tanınıyor.
Televizyonda adeta kırk yıllık sunuculara taş çıkaran Demir, sosyal sorumluluk projeleri ve özellikle kadılara iş istihdamı sağlamak için verdiği bayiliklerle de dikkat çekiyor.
‘Ne yaparsan yap aşkla ve disiplinle yap’ mottosuyla hareket ettiğini belirten Demir; “Ben mesleğime aşığım. Özveri ve titizlikle icra ediyorum. Gerek Tv gerekse estetik hata kabul etmez. Bu nedenle uzmanlık gerektiren işlerde gerek ekibim gerekse ben profesyonel bir hizmet veriyoruz” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
şebnem Demir
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