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Şebnem Demir'in tatil keyfi: Kafamı dinleyeceğim  

Estesante Beauty markasıyla da başarılarından söz ettiren ünlü iş kadını Şebnem Demir Bodrum'un sakinleşmesi ile Türkbükü nde yorgunluk atıyor. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
25 Eylül 2021 Cumartesi 16:56
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Şebnem Demir'in tatil keyfi: Kafamı dinleyeceğim  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Cemiyet hayatının başarılı iş kadını Şebnem Demir Bodrum'un sakinleşmesi ile Türkbükü Voyage Hotel'de yorgunluk atıyor. 

Estesante kliniklerden sonra, Estesante Beauty markasıyla da başarılarından söz ettiren cemiyet hayatının sevilen ismi ünlü iş kadını Şebnem Demir bodrum tatilinde İstanbul'un kalabalık havasından kaçıp yorgunluk atıyor. 

Yeni sezon öncesi kısa bir tatil keyfi yapıp iyi bir enerji ile dönmeyi hedefleyen Şebnem Demir'in keyfi bir hayli yerinde idi. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Şebnem Demirin Tatil Keyfi: Kafamı Dinleyeceğim
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