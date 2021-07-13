Sedat SARIKAYA'dan Magazin Köşesi

Bu haftaki magazin Sayfamızda müzik şirketlerinden ve değerli basın danışmanlarından gelen Sanatçı haber bültenlerine yer vereceğim tarafıma yolladıkları haberler için Özgür Aras,Avrupa Müzik ailesi, Emre Duymaz, Gizem Altınkaya'ya sonsuz teşekkürlerimle

Sufle ve Teoman’dan Sürpriz Düet

Sufle, yeni şarkısında sevenlerinin karşısına Teoman ile birlikte çıkıyor. Bir kadın ve bir erkeğin yaşadığı sihirli bir gece ardından erkeğin sahip olduğu her şeyi yitirdiği ve kadının özgürlüğüne kavuşmasının hikâyesini anlatan “Nasıl Güzel” in sözleri Göksu Taşçeviren ve Teoman’a ait.

Trompet, Trombon, Keman, Viyola, viyolonsel, Çello, Elektrik gitar, Kontrbas ve davul enstrümanlarının yer aldığı “Nasıl Güzel’in düzenlemesini ise Alper Atakan üstlendi.

Yeni single’ın kapak çalışması Oğuzhan Zeytinoğlu imzası taşıyor.

Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan Sufle ve Teoman’nınortak çalışması “Nasıl Güzel”i 9 Temmuz Cuma günü itibariyle tüm dijital müzik platformlarda bulabilirsiniz.

‘’BANU YÜKSEL’’İN ‘’DERİNDEN’’ KİTABI ÜÇÜNCÜ BASKIDA!

YAZAR BANU YÜKSEL İLK KİTABI DERİNDEN’İN ÜÇÜNCÜ BASKISI İÇİN FRAKSİYON YAYINLARIYLA ANLAŞTI!

Kurumsal hayatın tanınan danışman/baş denetçilerinden biri olan Banu Yüksel’in Ocak 2019’da yayınlanıp, hızlı bir ivme ile Türkiye genelindeki tüm prestijli kitapevlerinin raflarında yer alan ‘Derinden’ isimli aşk romanı okuyucuların büyük beğenisini topladı. Kısa süre içerisinde ilk basım stokları tükenen kitabın, ikinci basımı 2019 senesinde yapılmıştı.

Yüksel, kitabının yok satması ve okuyuculardan gelen yoğun istek üzerine üçüncü basım için iddialı bir tanıtımla yayın hayatına başlayan Fraksiyon Yayınları ile anlaşma imzaladı.

Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi ve Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dallarında ise iki yüksek lisans tamamlamış olan yazarımız, halen Amerika’da Conley Üniversitesi’nde Davranış Bilimleri üzerine doktora çalışmasına devam etmektedir.

Banu Yüksel, üçüncü basımı gerçekleşen romanı Derinden’de; Derin isimli kahramanının çalkantılı ve hazin yaşam öyküsünü anlatmaktadır. Akıcı dili, hikaye örgüsü ve konu çarpıcılığıyla okuyucularından tam not almayı başarmış olan Yüksel, son dönemde edebiyat dünyasının yıldızı en çok parlayan yazarları arasında gösterilmektedir.

Ayrıca kitabın baş kahramanı Derin karakterinin duygularını okuyucularına daha net geçirebilmek amacı ile kendi yazıp bestelediği ve üstelik stüdyoda bizzat seslendirdiği Derinden adlı şarkısı ile de, Türkiye ve Dünyada şarkısı olan ilk kitap olarak bir ilke imza atmıştır.Okuyucuları kadar müzik severlerden de tam not alan Derinden isimli duygu yüklü şarkıyı tüm dijital platformlardan dinlemek mümkün.

“BOŞLARI KOYSAM”A BÜYÜK İLGİ!

Arka Sıradakiler, Öğretmen Kemal, Aşk Yeniden, Güneşin Kızları gibi sevilen dizilerin jenerik müziklerinde yorumcu ve besteci olarak imza atan ve büyük beğeni toplayan ''Alp Zey''in yeni şarkısı ''Boşları Koysam'' tüm platformlarda müzikseverlerle buluştu.

2020 yılında müzik platformlarında iyi bir çıkış yakalayan “Alp Zey”, “Yok, Kendine Kaçamazsın, Lütfen Gitme” adını taşıyan şarkılarıyla uzun süre duygulara ve ruhlara temas etti. Haziran ayında pandeminin de azalması ile birlikte dinleyenlerin enerji ve motivasyonlarını yerine getirecek enerjik alternatif pop rock şarkısı olan “Boşları Koysam” adlı son çalışmasıyla kısa sürede çok sevildi.

Sözü ve müziği başarılı sanatçının kendisine ait olan “Boşları Koysam” şarkısının güçlü aranjesi ise Caner Karamukluoğlu imzası taşıyor.

Girişimci bir ruhla 2011 yılında reklam ajansı kuran “Alp Zey”, içine daldığı reklam ve iletişim dünyasında kısa zamanda başarılı işlere imza attı.

“Alp Zey” bu alanla bağlantılı olarak, reklam ve dizi senaryo yazarlığı, dijital iletişim ve marka danışmanlığı gibi birçok dalda da çalışmalarını sürdürüyor.

“Alp Zey”in yeni şarkısı “Boşları Koysam” tüm müzik platformlarında yayında!

ZEYNEP SAĞDAŞ’DAN “EV YAPIMI LEZZETLİ AKUSTİK TARİFLER”

Zeynep Sağdaş, pandemi dönemi karantinalarını şahsına münhasır bir akustik albüm yaparak değerlendirdi.

Uzun zamandır akustik kayıtlar yapma isteği içerisinde olan Zeynep Sağdaş, bu isteğini karantina günlerinde hayata geçirdi. Dönemin şartları sebebiyle tüm kayıtlar müzisyenlerin ev stüdyolarında gerçekleşti ve ismi de bu yüzden esprili bir şekilde “Ev Yapımı Lezzetli Akustik Tarifler" oldu.

Albümdeki tüm sözlerde imzası olan Zeynep, 4 şarkının da bestesini yaptı. 3 şarkının bestesi Barış Aryay ve bir şarkının bestesi ise Nikos Papadopoulos'a ait.

Zeynep Sağdaş, sözü müziği kendisine ait olan ve albümün çıkış şarkısı “Acele Aşk Aranıyor" için tecrübeli yönetmen Gökhan Özdemir ile kendi evinde kamera karşısına geçti.

Zeynep Sağdaş klibiyle ilgili; “Kanepeye oturmuş bir şekilde şarkı söyleyen şarkıcı görmekten fenalık geçirdiğim için canlı performans videosu çekmek yerine butik klipler çekmeye karar verdim, ilk buluşmaya giden romantik bir kızı anlatan klibim tatlı ve esprili oldu” diyor.

CEREN GÜNDOĞDU’DAN YENİ BİR SINGLE: CİNAYET

Kendine özgü tarzı ve duru sesiyle adından sıklıkla bahsedilen Ceren Gündoğdu’nun yepyeni şarkısı “Cinayet” 9 Temmuz Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarında!

Ceren Gündoğdu yeni şarkısı “Cinayet” ile mantığın kutsandığı bir dünyada ne pahasına olursa olsun kalbini dinlemeye niyetli olanları dansa davet ediyor. Prodüktörlüğünü Ateş Berker ve Arel Koray Nalbant’ın yaptığı single çalışması, Ceren Gündoğdu şarkılarından aşina olduğumuz romantizmi 80’ler pop’u ve 70’ler funk’ıyla buluşturuyor.

Sözü ve müziği Gündoğdu’ya ait olan “Cinayet”in mix & masteringini ise Okan Çam ve Emrah Çelik üstleniyor. Şarkıda yer alan enstrümanlara bakıldığında ise elektrik gitar ve vokal tasarım yine Arel Koray Nalbant’a aitken basgitarda Erdal Eriş yer alıyor.

“Cinayet” 9 Temmuz’da Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında!

Güzel Sanatçı Hadise, yeni şarkısının yükselişini siyah minisiyle dans ederek kutladı.

Yaşadığı aşkları ile gündem olan Hadise, yeni çıkardığı 'Hay Hay' şarkısının 15 milyon izlenmeye ulaşmasını, sosyal medya hesabından dans şovu yaparak kutladı.

Başarılı Sanatçı, dans ettiği anları da sevenleriyle paylaştı. Hadise'nin sosyal medyasından paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Simge ve Rubato’ya İlgi Büyük!

Farklı projelerde bir araya gelen Simge ve Rubato, birlikte seslendirdikleri şarkılarla dijital platformlarda rekorlar kıran şarkılarının

ardından hazırlıklarına başladıkları çok özel bir repertuar ile dinleyicilerine ilk kez 14 Temmuz Çarşamba gecesi Harbiye Açıkhava sahnesinde eşsiz bir müzik ziyafeti

sunacak.

Simge ve Rubato müzik severlerden gelen yoğun istek üzerine 15 Ağustos Pazar gecesi de Konya Selçuklu Konre Merkezi Açıkhava Sahnesinde olacaklar…

Gülşen giyim tarzı ile büyüledi.

Güzel sanatçı Gülşen, pandemi yasaklarının kalkması ile upuzun bir aranın ardından Alaçatı'da dinleyicileri ile buluştu. Ancak başarılı sanatcının, tercih ettiği sahne kıyafeti konserin bir anda önüne geçti ve bir çok kesim tarafından çok beğenildi.

Sahnede giydiği transparan pantolonu ile konser veren Gülsen'in sahne giyim tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.