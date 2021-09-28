Sedat SARIKAYA'dan Magazin Köşesi

Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı

Giydiği kostümlerle gündemden düşmeyen Hande Yener, son çıktığı konserinde yine cesur bir tercihte bulundu. 48 yaşındaki ünlü popçunun özel tasarım maskesi ve kırmızı jartiyerli çorabı dikkat çekti.

Son dönemlerde giydiği kostümlerle adından sık sık söz ettiren Hande Yener, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı tarafından düzenlenen bir yardım konserinde Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

CESUR KIYAFETİYLE YİNE GÜNDEME GELDİ

Daha önceki bir konserinde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilen ve bunun üzerine "Daha açığını giyeceğim" diyen ünlü popçu, yine kostümü ile olay oldu. 48 yaşındaki güzel şarkıcı, giydiği cesur kıyafeti bu kez de özel tasarım maskesi ve kırmızı jartiyerli çorabı ile tamamladı.

YENER'E DANS GRUBU EŞLİK ETTİ

Kendisine dans grubunun da eşlik ettiği yaklaşık 2 saat süren konserde Yener, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Konser gelirinin ise maddi durumu yetersiz hastaların tedavisinde kullanılacağı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra sahnede! Yoğun ilgi!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde İbrahim Tatlıses heyecanı yaşandı. Sahnede duygu dolu anlar yaşayan Tatlıses, en sevilen şarkılarını seslendirerek sevenleriyle hasret giderdi.

"İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı, 12 yılın ardından "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla düzenlenen konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti.

'AĞLAMAMAK ELDE DEĞİL'

Konser öncesi Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, "Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10'ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil" dedi.

'ÖZLEDİĞİM TÜM ŞARKILARI SÖYLEYECEĞİM'

Sahnede göz dolduran Tatlıses, "Üzerinden 10 küsur sene geçtikten sonra sahneye çıkmayı düşünebiliyor musunuz? Çok zor bir şey. Alkışlar kıyamet Ben yandım. Muhakkak özledim. Bütün dostlarım, çoluğum çocuğum herkes geliyor. Ne kadar söylemeyi özlediğim şarkı varsa hepsini koydum. 30 küsur şarkı var, eski yalan var yeni yalan var. 'Yalan'ı benden iyi söyleyen yoktur" diye konuştu.

BABAMI İLK DEFA SAHNEDE İZLEYECEĞİM'

Babasını ilk defa sahnede izleyeceğini belirten Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, "Ben ilk defa babamı sahnede izleyeceğim. Bu yüzden konser serisinin ilk gününe davetli olmak çok başka bir duygu. Burada olmak çok güzel. Beraber sahnede olmayı hayal ettiğimde İbo Show'a seyirci olarak gittiğimde hemen beni çağırmıştı. Rüyamda söylüyordum, o gerçek değil miymiş? Şu an hatırladım. Ben söyledim sanıyordum, rüyaymış. Çok isterim" dedi.

İMPARATOR DOĞULUYOR. SESİNİ DİNLEMEYİ ÖZLEDİK'

Konser öncesi defalarca telefonla konuştuklarını belirten Gülben Ergen ise, "Sabah akşam telefonlaştık. O çok mutlu, ben de çok heyecanlıyım. Gündüz yağmur yağdı ama dışarıdaki kalabalığı ve kuyruğu gördünüz. İmparator olunmuyor, doğuluyor. Hepimizden daha çok sahnede olmayı aslında o özledi. Televizyon programına benzemiyor. Heyecanlı ve bütün sevdikleri yanında. İbrahim Tatlıses'in sesini dinlemeyi özledik. Programla bir nebze doyduk ama bu başka oluyor" diye konuştu.

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