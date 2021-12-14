Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ

Enerjik Gülben!

Gülben Ergen, önceki akşam rezervasyonları günler öncesinden dolan İstanbul Nossa Costa ‘da verdiği konserinde hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi. Göz alıcı enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı iki kıyafetiyle de göz doldurdu.

Ergen neşeli ve enerjik tavırlarıyla da kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı. Çok güzel geçen konserinin ardından izleyicilerine teşekkür eden Gülben Ergen, sahne ’de olmaktan ve şarkı söylemekten çok mutlu olduğunu belirtti.

Sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettiren Gülben Ergen 18 Aralık Cumartesi Konya Dedeman Hotel ‘de 19 Aralık Cumartesi Antalya ‘da bir güzellik merkezi açılışında sevenleriyle buluşacak.

Gülben Ergen Yılbaşı akşamı ‘da Ankara Günay sahnesinde olacak.

Oğuzhan’a büyük ilgi!

Yeni şarkısı “Aşkın Mevsimi” ile tüm dijital müzik platformlarının listelerinde çıktığı andan itibaren 1. sıraya yerleşen, son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkısına imza atan Oğuzhan Koç önceki akşam Gaziantep’in Kurtuluş’unun Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda konser verdi.

İzdiham yaşanan Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla iki saate yakın sahne ‘de kalan Oğuzhan Koç Gaziantep’te unutulmaz bir konsere imza attı.

Sedat Sarıkaya ile İrem Derici 6 yıl sonra tekrar fotoğraf çekilip sohbet etti!

İrem Derici İstanbul Şişli'de yer alan Fine Bomonti'de Sahne aldı.Magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya,"6 yıldır etkinliklerinde fazla bulunamadığım Derici oldukça güzelleşmiş manken gibi olmuş.İrem Derici konser öncesi terlikleri ve spor elbisesi ile de oldukça rahat bir kombin seçmiş.Gebze'den koştura koştura güzel sanatçı için gittim ve gittigime de değdi.Samimiyeti hiç değişmiyor gerçekten de kendisini görmeye gelen sevenleri ile sohbet ediyor fotoğraf çekiliyor ben ünlüyüm kaprisi net bir dille söylüyorum yok. Derici'yi görmediğim 6 yıl az bir süre değil tabi ki onunla özlem gidermek başka bir duygu oldu" diye bahsetti.Girişte Taner adlı seveni kendisine hediye olarak süeter alıp verirken İrem Derici Sedat Sarıkaya'nın " Beden olarak olmazsa değiştirirsin sözüne ben büyük giyiyorum zaten çok teşekkür ederim kendisine hediye için dedi ve valizime koyuyorum bu güzel hediyeyi diye söyledi" bazı sevenleri kendisine çiçek de verdi.

Fine Bomonti sahnesinde Irem Derici güzelliği ile lodos rüzgarı estirdi ortalığı enerjisi ile kasıp kavurdu. Sahnesinde sevilen şarkılarının bir çoğuna yer verdi.