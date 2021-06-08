Sedat SARIKAYA'dan Magazin Köşesi

Kerimcan Durmaz: Kimsenin İşlerimi Karalamasına İzin Vermeyeceğim

Kerimcan Durmaz, Erkan Petekkaya'nın yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi ve Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Kerimcan Durmaz, dün gece gerçekleşen NR1 Video Müzik Ödülleri’nde “Peşimdesin” şarkısıyla ‘En İyi Çıkış’ ödülüne layık görülmüştü. Erkan Petekkaya bu durumu sert sözlerle eleştirmiş ardından paylaşımlarını silerek özür dilemişti.

Kerimcan Durmaz, Erkan Petekkaya’nın paylaşımlarına karşılık verecek bir açıklamada bulundu ve şu sözleri paylaştı:

“Hiçbir kasıt içermemesine rağmen herkesten özür dilediğim, onun akabinde Türk yargısı tarafından yargılaması yapılıp hüküm verilen bir konu üzerinden, aradan yıllar geçmesine rağmen halen bir takım çevrelerce prim yapılmaya çalışılmasını üzülerek izliyorum.

Kimsenin, yüzlerce kişinin emek verdiği, milyonların beğenip oyladığı, yaptığım ve yapacağım işleri karalamaya çalışmasına müsaade etmeyeceğim.

Tarafımı da dahil ederek Acun Ilıcalı’ya yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum.

Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim.

Sevgiler.”

Göksel: Yaptığım Şarkılardan Dolayı Herkes Beni Sakin Biri Zannediyor..

Göksel, Oya Çınar'a verdiği röportajda Muğla'daki yeni hayatından bahsederken müziği hakkında da konuştu.

Pop sanatçı Göksel, Posta’dan Oya Çınar’a verdiği röportajda hayatından bahsetti. Şu an yaşadığı Muğla’daki köyden, pandemi sürecinden ve yeni çıkardığı ‘Çölde Bi Vaha’dan bahsetti.

Buradaki Evler İstanbul’daki Gibi Konforlu Değil

Muğla’daki hayatından bahseden Göksel, oraya nasıl yerleştiğini ve doğayla iç içe olmanın nasıl bir duygu olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Göcek’e yakın bir köydeyim; aslında karantina öncesinde planladığım bir şey değildi. Tamamen yerleşmeyi hiç düşünmemiştim. Hatta pandemi başlayınca “Bir iki ay kalır, dönerim” diyordum ama işler hiçbirimizin tahmin edemediği şekilde ilerledi. Süreç uzadı, ben de buradan çok keyif almaya başladım…

Kışın getirdiği zorluklar var; evler İstanbul’daki gibi konforlu değil. Mesela soba yakmaya başladık, başta çok eğlenceli gelmişti ama bir gün hortum çıktı ve sobamız feci tüttü. Ağaçlar devrildi, yıkılan evler oldu. Doğada yaşamanın çok başka zorlukları olduğunu fark ettim. Yine de kışı portakal çiçeği kokusu ile geçirmeyi çok sevdim, o kadar keyif alıyorum ki önümüzdeki kışı da burada geçirmeyi planlıyorum. “

Şarkılarımın Yarattığı Algıdan Dolayı Herkes Beni Çok Sakin Biri Sanıyor

Göksel, pandemi sürecinde evde neler yaptığından bahsederken “Ben çok duygusal şarkılar söyledim. Şarkılarımın yarattığı algıdan dolayı herkes beni çok sakin biri sanıyor. Sakinliği severim ama uzun süre aynı yerde duramam, hareket etmek isterim. O yüzden burada kendime güzel bir çalışma alanı yarattım. Baktım çok vakit var, bunu kendimi geliştirerek geçirmeliyim diye düşündüm.

Burada harika bir şan hocası ile çalışma imkanı buldum, yoga yaptım. Çocuklar gibi hep bisikletteyim zaten. Evimizdeki stüdyoda yeni şarkılarımı kaydettim. Hiç tahmin etmediğim şekilde önüme

Irmak Ulay (Stormi Noir) ve Yunus Sezlovic, ABD’li Rapçi Josh Gray İle Çalışacak

Başarılı sanatçı Irmak Ulay (Stormi Noir) ve DJ Yunus Sezlovic, ABD'li Rapçi Josh Gray ile müzik piyasasını sallayacak hit bir parça çıkaracak.

Başarılı sanatçı, prodüktör, DJ ve Rapçi Irmak Ulay (Stormi Noir) ile DJ ve prodüktör Yunus Sezlovic, globale açılıyor. İki genç yetenek, yakında yepyeni bir projeyi müzikseverlerin beğeni ve yorumlarına sunacak.

Irmak Ulay (Stormi Noir) ve Yunus Sezlovic, ABD’li Rapçi Josh Gray ile “Move It” adlı bir hit parçaya imza atacak. Temmuz ayında piyasaya sürülecek olan parça, şimdiden merak ve heyecan uyandırdı.

Ctune Nocturnal EP Adlı Çalışmasını Müzikseverlerle Buluşturdu

Başarılı sanatçı Ctune, Nocturnal EP adlı çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Başarılı sanatçı Ctune, iki şarkıdan oluşan “Nocturnal EP” adlı çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. “Make It Hot” ve “Nocturnal” isimli iki adet “Radio Edit” versiyondaki parçaya sahip olan EP çalışması, dinleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

Öte yandan Ctune, konserlerinin medya sponsorluğunu ise Müzikonair’a emanet etti.

Şener Şen : Bizden de biraz geçti gibi ...

Usta oyuncu Şener Şen, sağlık kontrolleri için Datça tatilini yarıda kesere İstanbul’a döndü. Hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener Şen, "Bizden de biraz geçti gibi" dedi.

Datça tatilini yarıda kesen Şener Şen, sağlık kontrolleri için döndüğü Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede objektiflere takıldı. Yedi ay önce koronavirüse yakalanıp hastanede tedavi görerek hastalığı yenen usta sanatçı, sağlık kontrolünden geçti. Nişantaşı'nda aylar önce tedavi gördüğü aynı hastaneye gelerek son kontrollerini yaptıran Şen, çıkışta telaşlı haliyle objektiflere yansıdı.

Snob Magazin'in haberine göre; koronavirüse yakalanan oyuncu virüsü atlattıktan sonra kontrollerinin iyi çıktığını söyledi. Tatilden döndüğünü söyleyen Şen, "Eski filmlerimiz hâlâ ilgiyle izleniyor. Mesleği tam olarak bıraktınız mı?" sorusuna, "Aslında bırakmak lazım ama tam olarak da bırakmadım. Bana uyan bir iş olursa tabii ki düşünebilirim. Eskiden o filmler çekilirken gençtik şimdi yaşlandık. Bizden de biraz geçti gibi" yanıtını verdi.

Ünlü DJ Nil Buse Yılmaz’dan yeni Parça Geliyor.

Başarılı ve güzel Dj Nil Buse Yılmaz müzik üretmeye devam edeceğini müjdeledi.Pandemi zamanında sahne alınan yerlerin kapalı olması Dj Nil Buse Yılmaz'ı müzik üretme sevdasından vazgeçiremedi.Yepyeni parçası ile her zaman sevenlerinin karşısına yenilikler ile çıkacağını bir kez daha duyurdu.

Medya sponsorluk hizmeti için Müzik onair ile çalışan, uluslararası alanda faaliyet gösteren DJ Nil Buse Yılmaz, yeni parçasının müjdesini verdi.

Müzikonair, destek verdiği sanatçı ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kez uluslararası DJ olan Nil Buse Yılmaz’ın medya sponsorluğunu Müzikonair üstlendi. Bu zamana kadar birçok ülke ve özel partilerde tercih edilen Nil Buse Yılmaz, yeni bir parça çıkarmak için kolları sıvadı. Başarılı DJ’in ses getirecek yeni çalışması, şimdiden heyecan yarattı. Yakında yayınlanacak parçasıni sevenleri şimdiden sormaya basladılar.

Hadise sevenlerine yeni şarkısını müjdeledi

Güzel Sanatçı Hadise sosyal medya hesablarından "Hay Hay" isimli şarkısını çıkaracağının müjdesini sevenlerine verdi. Hadise'nin yeni şarkısı 18 Haziran'da piyasaya çıkacak.

Kaan Yıldırım ile ilişkisi çok konuşulan Güzel Sanatçı Hadise, sosyal medya hesablarından yeni şarkısı "Hay Hay"'ın yolda olduğunu duyurdu. 18 Haziran'da yayınlanacak şarkı ve görseller sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

Deniz Seki sezonu terasta açtı.

Başarılı ve Güzel Sanatçı Deniz Seki yaz sezonunun gelmesiyle birlikte sosyal medyadan takipçilerine bir süpriz yaptı. Deniz Seki Terasta bikinili fotografını paylaştı. Bikinili fotografı takipçilerinin yüreklerini hoplattı. Deniz Seki'nin fotografına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Deniz Seki; “An itibariyle yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım.” dedi.