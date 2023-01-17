Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ

Hande Yener: Ben yaşıma 23 diyorum!

Türk Pop Müziğinin Kraliçesi Hande Yener, imajında büyük bir değişikliğe gitti. Saçlarını kızıla boyatan şarkıcı, "Benim için değişik bir şey oldu" dedi. Birçok kişi bu yeni tarzı Hande Yener'e çok yakıştırdı.

Yeni Yaşını sahnede kutladı!

Yeni yaşını sahnede kutlayan şarkıcı "Ben yaşıma 23 diyorum. 23 kariyer yılım. Müzikle hayata başladım, oradan devam edeceğiz" dedi. Hande Yener, enerjisiyle adeta geceye damga vurdu. Farklı tarzı ile de bütün bakışları üzerine topladı.

***

Türkiye’de günlük 5 milyon kargo taşınıyor!

Türkiye'de her geçen E-ticaret pazarının genişlemesi, dünyanın bir ucundan diğer ucuna ulaşım imkanlarının artması, pazarlama tekniklerinin gelişmesi ile artan kargo trafiği adeta baş döndürüyor. Türkiye'de günlük 5 milyon kargo, Edirne'den Kars'a taşınırken, bakın zorlu operasyonlar nasıl yönetiliyor.

Online alışverişin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte kargo şirketlerinin de önemi bir hayli arttı. Öyle ki nihaiyi tüketicinin istek ve beklentilerine klasik çözümler ile cevap vermeye çalışan ve kendini çağın gerekliliklerine göre yenileyemeyen şirketler kısa süre piyasadan yok olup gitmekte. 2025 yılında Türkiye’de dağıtım ve alt yapı ağını tamamlamayı hedefleyen kargo şirketinin Halkla İlişkiler Müdürü Hulusi Giray Güzel, “Z kuşağından gelen bir yönetici olduğunu bu durumum ise sektörde benzerine az rastlanan bir hadise olduğunu ifade etti.

Halkla İlişkiler Müdürü Hulusi Giray Güzel, “Türkiye’nin ekonomik şartları ve bulunduğu konektör gereğiyle, e- ticaretin, pazar yerlerinde hızlı gelişmesinden ve nihaiyi tüketicinin online alış-verişe yönlenmesinden dolayı kargo sektörünün işlem hacmi arttı. Türkiye’nin günlük kargo hacmi yaklaşık adet olarak 5 milyonu buluyor. 5 milyon adeti başta uluslararası kargo şirketleri olmak üzere, yerel kargo şirketleri ile bölündüğünde herkes pastadaki payını alıyor. Bu hacim her geçen gün büyümekte ama 2022 verilerine göre ortalama 5 milyon günlük işlem hacmi var” dedi.

“2025 yılında tüm Türkiye genelinde dağıtım alt yapımızı tamamlamayı hedefliyoruz”

Sektördeki en genç araç filosuna sahip olduklarını, kendi yazılım ve alt yapılarıyla sektöre ve Kobilere daha dinamik çözüm odaklı alternatifler getireceklerini vurgulayan Hulusi Giray Güzel, “Kargo şirketi olarak sürdürülebilirlikte, yıllık ortalamada da yüzde 20-25 bandında büyüyen ve her sene pazar payını arttıran bir yapıya sahip. Şuan Türkiye ’genelinde 25 ilde altyapısı olan her geçen gün dağıtım operasyon alt yapısını genişleten bir firmayız. 2025 yılında tüm Türkiye genelinde dağıtım alt yapımızı tamamlamayı hedefleyen ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.

“Dünya pazarını hedefliyoruz”

Kargonun hazırlanma aşamasından, sevkiyat, gümrük ve teslimat aşamasına kadar tüm süreçleri tek sistem üzerinden takip edebildiklerinin altını çizen Güzel, “Şirket olarak Dünya pazarını hedefliyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde alt yapı dağıtım ağımızı tamamlamaya devam ederken 2023 yılı ilk çeyrek sonrası dünya pazarındaki hedeflerimizi çalışmalarımızı hızlandırmış olacağız, Büyümemizde ülkemizin konumunun ve aynı zamanda, Türkiye’nin çok özel bir iç pazarı var. 86 milyonluk nüfusumuz var ve bu nüfus netice itibariyle üretiyor ve tüketiyor. Ülkemizin ciddi bir ihracat ve ithalat potansiyeli var. Bu etkenlerin hepsini birleştirdiğimizde, yurtiçi yurtdışı kargo sektöründeki yerimizin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Bizim şu anki konumumuz parlayan bir yıldız. Bu parlayan yıldızı daha parlak ve büyük bir yıldız haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz aynı sektörde hizmet verdiğimiz firmalar ile, rekabet halinde değiliz. Onları çözüm ortağımız olarak görmekteyiz”

Yeni nesil kargoculuk anlayışıyla faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Güzel “Şirket olarak sektörde çok sayıda kargo lojistik işi yapan firma var biz aynı sektörde hizmet verdiğimiz firmalar ile, rekabet halinde değiliz. Onları çözüm ortağımız olarak görmekteyiz. Biz sektöre farklı ve yeni çözümlerler sunan önceki kuşakların tecrübe ve deneyimlerini, yeni nesil sistemlerle harmanlayıp çözüm ve hizmet sunan kargo şirketiyiz. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti ve hedeflerimize hızlıca ulaşıp ülkemize daha çok katkı sunmak” dedi.

“Birincil rekabet avantajımız konumumuz, ikincisi networkümüz, üçüncüsü geniş bir iç pazara sahip olmamız”

Dünya genelinde ekonomik ve hızlı hedef sunmayı hedeflediklerini belirten Güzel, “Avrupalı, Asya-Pasifik ve Körfez taşıyıcıları sektörün büyük firmalarıdır. Bununla birlikte, sektörün dinamiklerine baktığımız zaman, özellikle Körfez taşıyıcıları sektörde ciddi anlamda hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Bizim bu firmaların arasına yer alma hedefimiz var. Birincil rekabet avantajımız konumumuz, ikincisi networkümüz, üçüncüsü geniş bir iç pazara sahip olmamız diyebiliriz. Biz netice itibariyle bu ülkenin milli kargo şirketi olduğumuz için, ithalat ve ihracatta dominant bir yapımızın olması önemli bir avantaj. Dediğim gibi, diğer kargoların iç pazarı, yani Türkiye gibi bir nüfusu yok. Bunun dışında esnek, rekabetçi ve sürekli gelişen alt yapı ve operasyon olarak dinamik bir yapımız var. Verimliliğe ve tasarrufa önem ve öncelik veriyoruz. Tasarrufa önem veriyoruz derken yanlış anlaşılmasın. Tasarrufla beraber kalitemizi de koruyoruz. Müşterilerimize, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza en iyi hizmeti vermek konusunda operasyon el mükemmeliyet prensibimiz var.” diye konuştu.

***





Nevide Çiçek ödül gecesine güzelliği ile damga vurdu!

Son dönemlerde başarılı organizasyonlara imza atan Enes Furkan Bilgiçli tarafından yapılan ünlüler ve firmaların katıldığı Global Star Awards ödül törenine Türkiye güzeli Nevide Çiçek'in giyim tarzı ve güzelliği damga vurdu.

Ödül gecesi öncesi davetli firmalar ve sanatçılar ile yaptığı Mavi halı röportajları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Türkiye güzeli Nevide Çiçek Global Star Awards'ta Vildan Sevim imzalı giydiği elbisesi ile gözleri kamaştırdı.

***

Yeşil Kasaba sevenlerini müziğe doyuracak!

Son dönemlerin yükselen ikililerinden aldığı ödüller ile başarılarını ispatlayan Yeşil Kasaba, Sinop'un Gerze ilçesinde bir konser projesi planladıklarını sevenlerine sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yeşil Kasaba, Sinop'lu, Gerze'li ve yakın şehir ve ilçelerden sevenlerini beklediklerini etkinliklerine gelen sevenlerini muhteşem repertuvarları ile müziğe doyuracaklarını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Konserlerin arkası kesilmeyecek!

Konserlerinde repertuvar olarak eski ve yeni şarkılara, türkülere yer vererek sevenlerine eğlenceli vakitler geçireceklerinden emin olarak konserlerin arkasının kesilmeyeceğinin müjdesini sevenlerine verdiler.

***

Şevket Öndaş Müzik listelerine girmeyi başardı!

Müzik sektörünün sevilen isimlerinden Şevket Öndaş, Egemen Kızıltekin ile birlikte son çıkardıkları "Escobar" adlı şarkısı ile Spotify editör listesinde 5. Sıraya girmeyi başardı. “Escobar” Yurt dışı listelerini Sallamaya devam ederken ABD'de 85. Hırvatistan’da 118. Belarusta 197. Sıraya giren Öndaş, Şarkıyı Labeli Satsuma Müzik'ten çıkardı.

Tunahan Turhan İmzalı "Anatolia" adlı parçasında Bulgaristan House müzikte 80. Sıraya giren Şevket Öndaş'ın başarıları bunlarla da sınırlı kalmadı 157 Ülkede dinlenen Öndaş Aynı zamanda Apple müzik Türkiye'de 2 kere en iyilerde boy gösterdi.

***

İSA ÖZKOCAMAN'DAN YENİ TEKLİ 'YÖRÜNGELER'

İsa Özkocaman, Garaj Müzik etiketli Yörüngeler isimli projesiyle bizleri çok farklı diyarlara götürüyor.

Şarkı aslında bir meditasyon esnasında ortaya çıkan bir eser ve zaten şarkıda ki meditasyon etkisini hissedebiliyoruz.

Projede bir gitar ve klavye kullanılmasına rağmen, sinematik bir sound elde edildi. Vokallerde ki derinlik ve sözlerin uyumu ile birlikte, parça kendine has bir orijinallik yarattı.

Özellikle finalde ki çoklu vokallerin olduğu bölümde inanılmaz bir ahenk oluşmuş durumda. Yörüngeler, İsa Özkocaman'ın dinleyicisine çok daha farklı taraflarını sunduğu orijinal bir proje oldu.

***

'ALPAY’A SAYGI' ALBÜMÜYLE NESİLDEN NESİLE!

Pop müziğinin yaşayan efsanesi ve duayen yorumcusu Alpay, kariyerinin 55. yılını efsane bir albümle taçlandırıyor. Kendine has tarzı ve çizgisi ile Türk müziğinin üstatlarından biri olan Alpay, saygı albümlerinin en iyilerinden birisine imza atmaya hazırlanıyor. Sanat hayatına 1960’lı yıllarda başlayan usta ismin, her biri müzik tarihine damga vuran klasikleri “Alpay’a Saygı” adlı tribute albümünde toplandı. Dillere marş olan, belleklerimize kazıdığı o unutulmaz Alpay şarkılarını seslendirmek için farklı tarzdaki 11 sanatçı bu değerli albüm için bir araya geldi. Fuat Güner, Kubat, Gökhan Tepe, Emre Altuğ, Mirkelam, Gripin, Cemil Demirbakan, Demet Sağıroğlu, Gözde Ural, Cemil Sağyaşar, Hülya Yıldız gibi isimler efsane Alpay şarkılarını yeniden yorumladı. Kimi zaman romantizm rüzgârına, kimi zaman flamenko esintilerine kapılacağınız albümün düzenlemesini ise Cihan Sezer üstlendi. Dinleyicileri 70’li, 80’li yıllara götürecek olan parçalar ile müzikseverler adeta zaman yolculuğuna çıkacak.

“Alpay’a Saygı” albümü Poll Production etiketiyle 13 Ocak itibariyle tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yayında…

***

CEM YENEL’DEN İSKOÇYA’DA KLİP!

Türk pop müziğin genç ve yakışıklı sanatçısı Cem Yenel, Alt Tarafı Bir Ömür Özlerim isimli imkansız bir aşk hikayesini anlattığı yeni şarkısını Warner Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.

Bir önceki şarkısı Pusula ile listelerde trendlere giren ve başarılı bir ivme yakalayan sanatçı, Alt Tarafı Bi Ömür Özlerim şarkısı ile de iddialı yükselişini sürdürüyor.

Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Paul Whalley imzası taşıyor. Projenin fotoğrafları ise Onur Demirdağ’ın objektifinden çıktı.

YÖNETMENLİĞE SOYUNDU!

Kliplerini farklı ülkelerde çekmeye devam eden Cem Yenel, Alt Tarafı Bir Ömür Özlerim şarkısının klibi için İskoçya'ya gitti. Edinburgh şehrinde çekilen ve aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği klipte şarkıyı tersten okuma tekniğini kullanan Cem Yenel’in ters köşe bir etki yarattığı klibinin görüntü yönetmenliğini ise Mert Kalem üstlendi.

İMKANSIZ BİR AŞK HİKAYESİ!

Uzun süre üzerinde çalıştığı yeni projesi ile ilgili duygularını da dile getiren sanatçı: “Alt Tarafı Bir Ömür Özlerim şarkısı imkansız bir aşk hikayesini konu alıyor. Bu şarkıda ayrılığa üzülmenin faydasız olduğunu ironik bir yerden anlatarak, abartacak bir şey yok, alt tarafı bir ömür sürecek diyorum. Çok sade ve güçlü akorlar ile döşenmiş nakaratın üstüne şarkının sözlerindeki doğu etkisini udlarla güçlendirdik. Son derece yalın ama güçlü bir akışa sahip olan şarkımızın aranjesi Paul Whalley’e, sözü ve müziği bana ait.” dedi.

Cem Yenel'in yeni teklisi Alt Tarafı Bir Ömür Özlerim, Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.