Sedat SARIKAYA'dan Magazin Köşesi

Aras'tan yeni şarkı müjdesi

Sevilen Rap müzik şarkıcısı Aras'tan Haziran ayının sonuna doğru çıkacak sözü ve müziği kendine ait olan yeni şarkısı için geri sayım başladı.

Rap piyasasına hızlı bir giriş yapan şarkıcı Aras, ilk şarkısı 'Dönmem' isimi parçasıyla başarılı bir çıkış yakaladı. Genç rapçi haziran sonuna 2. şarkısı için hazırlık yapıyor. Sözü ve bestesi kendisine ait olan parça oldukça iddalı. Aras, hem iddialı şarkıları hem de yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.Sevenlerinden de yeni şarkısına desteklerini bekliyor.

Güneş Turhan'dan İddialı Çalışma "Diri Diri" Geliyor

O Ses'ten sahnelere hızlı bir geçiş yapan Güneş Turhan yepyeni bir şarkıyla müzikseverlerle buluşacak.

Güneş Turhan, müzik piyasasına 2017 yılında o ses Türkiye'ye katılarak adım attı. Yıldız Tilbe'nin takımında 2. Tura kadar ilerleyen 21 yaşındaki Güneş Turhan müzik kariyerine söz beste yazarak ilk adımlarını attı. Piyasada isim yapmış sanatçılarla birlikte çalışıp vokal söz ve beste alanlarındaki projelerde yer aldı. Farklı müzik türlerini deneyimleyerek kendini her alanda geliştirdi. Piyasaya bomba bir hit ile çıkış yapmak için çalışmalarını sürdürürken, "Bu süreçte canlı sahne performanslarından uzak kalmadım." diyen şarkıcı, haziran sonu ilk şarkısı "Diri Diri"yle sizleri kabinizden vurmaya geliyor.

Aydilge Ödül Aldı!

Şarkıcı Aydilge, Shangri La Bosphorous Otel'de gerçekleştirilen Evo's Angel ödül töreninde "Yılın En iyi Dizi Müziği Ödülü"nü aldı.

Ödül töreninde Avrupalı Bayan Dergisi ,Istanbul Days Guide ,Loca Dergisi, Kapsam Haber, Elazığ E-Medya Gazetesi, Yenicağrı ve Önce Vatan yazarı olarak Sedat Sarıkaya'nın da katıldığı 11.ci Evo's Angel Dergisi kutlamaları Türkiye'deki ilk ödül töreninde, ünlü sanatçılardan Aydilge, Shangri La Bosphorous Otel'de gerçekleştirilen ödül töreninde "Yılın En İyi Dizi Müziği Ödülü"nü aldı. Sahnede "Çatı Katı Aşk" dizisindeki "Nasıl İnansam" adlı şarkısını da seslendiren Aydilge, güzelliği ve şıklığı ile tam not aldı. Gecenin sonuna doğru günün hatırası olması adına sevenlerinden gelen fotoğraf çekilme taleplerini de kırmayan sanatçının sempatik tavırları gözlerden kaçmadı. Bir de usta gazeteci Sedat Sarıkaya'nın fotograf ricasını kırmadı. Sosyal Medya fenomeni Nesip Tayurak şıklığı ile göz kamaştırdı. Haberi yazan gazeteci Barış Gülay'ın kalemine yansıdı.

Cem Belevi'ye doğum gününde Ödül!

Cem Belevi doğum gününde Evos Angles Dergisi ödül töreninde "Yılın En iyi Erkek Pop Sanatçısı" ödülünü aldı.

Ödül töreninde basın olarak benim de yer aldığım, 11. sayısını yayınlayan Evo's Angel Dergisi Ödül Töreni kutlamaları, ilk ödül töreninde ünlü sanatçılardan Cem Belevi, Shangri La Bosphorous Otel'de gerçekleştirilen ödül töreninde "Yılın En iyi Erkek Pop Sanatçısı Ödülü"nü aldı. Sahnede "Leyla Mecnun" adlı şarkısını da söyleyen Cem Belevi, yakışıklılığı ve şıklığı ile tam not aldı. Gece sonuna doğru günün hatırası olması adına sevenleriyle fotoğraf çekilen sevenlerinden gelen fotoğraf çekilme taleplerini de kırmayan sanatçının şıklığı da dikkatlerden kaçmadı. Dergi yazarlarından Barış Gülay'ın objektifine yansıdı.

Derya Uluğ ödülünü aldı

11.ci Evo's Angel Dergisi ilk ödül töreninde Ünlü sanatçı Derya Uluğ'un Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı ödülünü aldığı Shangri La Bosphorous Otel'de Gerçekleşti.

Ödül Töreninde Sedat Sarıkaya( Avrupalı Bayan Gazetesi ve Dergisi Yazarı) olarak (YeniCağrı ve Önce Vatan Gazetesini ),(İstanbul Days Guide Dergisini),(Loca Dergisini) temsilen katıldığım 11.ci Evo's Angel Dergisi kutlamaları Türkiye'nin ilk ödül töreninde Ünlü Sanatçılardan Derya Uluğ, Shangri La Bosphorous Otel'de gerçekleştirilen ödül töreninde "Yılın En iyi Kadın Pop Sanatçısı Ödülünü aldı. Sahnede "Kanunlar Gibi " adlı şarkısını da söyleyen Derya Uluğ, güzelliği ve şıklıği ile tam not aldı. Derya Uluğ, gece sonuna doğru bir de hem benim hem de günün hatırası olması adına sevenlerinden gelen fotoğraf çekilme taleplerini de kırmadı.

Maltepe Piazza Avm'de Nihan Akın fırtınası

Sevilen güzel sanatçılardan Nihan Akın Maltepe Piazza Avm'de 14 -21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Alışveriş günlerinde 4 şarkılık mini bir konser verdi. Sahnede izleyicileri şarkılarıyla coşturan Nihan Akın, sevenleri ile birlikte fotoğraf çekildi. Etkinlik boyunca güzelliği ile gözleri kamaştıran Nihan Akın mini etkinlikte Beste Korkmaz ile de düet yaptı. Nihan Akın ile Beste korkmaz pandemi sürecinde konserlere gidemeyen seyircilere kısa bir konser havası yaşattılar.