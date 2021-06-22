Sedat SARIKAYA'dan Magazin Köşesi

Uluslararası yapılan "Yılın Enleri" adlı muhteşem ödül töreni Ata Çağlayan imzası ile gerçekleşti.

(W.B.A Worl Business Assambly) Dünya İş konseyinin yetkisiyle düzenlenen Best of Year Awards 2021 Uluslararası Yılın Enleri ödülleri İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda Özge Ulusoy sunumuyla düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Ata Çağlayan organizasyonuyla gerçekleşen ödül töreni, iş, cemiyet ve sanat dünyasından büyük ilgi gördü. Seçkin bir davetli gurubunun katıldığı törende davetliler şıklıklarıyla göz kamaştırdılar.



Törende, müzik ve medyanın en iyilerinin yanı sıra, alanlarında en iyi ve seçkin markalar da ödüllerini ünlü isimlerin ellerinden aldılar.

Meslek Onur Ödülü’ne layık görülen değerli sanatçı Zafer Ergin ödülünü ünlü iletişimci Banu Noyan, Özge Ulusoy ve Ata Çağlayan’ın elinden aldı.

Sanatçı Ege’nin 90’lar performansı ve defileyle renklenen törende, ödül alan sanatçılar Yusuf Güney, Tuğçe Kandemir, Zeyd, Ece Mumay, Tuğba Ünal ve Tulga şahane sahne performanslarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattılar.

Gecenin ödülleri:

Meslek Onur Ödülü Zafer Ergin Yılın Müzik Bestecisi Ege Yılın En Başarılı Kadın Programı Zuhal Topal'la Sofrada - Fox Tv Yılın Başarılı Magazin Ekibi Hürriyet Kelebek - Sayit Durmaz Yılın Başarılı Ana Haber Muhabiri Kanal D Ana Haber - İbrahim Konar Yılın En Dikkat Çeken Magazin Haberi Sabah Günaydın - Gökhan Gökduman Yılın En Dikkat Çeken Magazin Haberi Sabah Günaydın - Gökhan Gökduman Yılın Başarılı Magazin Tv Programı Beyaz Tv Söylemezsen Olmaz- Bilal Özbilge Yılın Başarılı Tv Spor Programı Sunucusu Ertem Şener Yılın Başarılı Tv Spor Programı Tv 100 - Var Odası Yılın Dikkat Çeken Magazin Muhabiri Yılın Dikkat Çeken Magazin Muhabiri Yılın Başarılı Müzik Kanalı Number1 Türk - Volkan Öksüz Yılın Başarılı Yabancı Pop Opera Sanatçısı Marc Reaidy Baz Yılın Başarılı Erkek Sanatçısı Yusuf Güney Yılın Başarılı Kadın Sanatçısı Tuğçe Kandemir Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı Ece Mumay Yılın Dikkat Çeken Kadın Pop Sanatçısı Tuğba Ünal Yılın En Dikkat Çeken Rap Sarkıcısı Zeyd Yılın Başarılı Avukatı Av. Cüneyt Ünlü Yılın Başarılı Eğitimcisi İlhan Şahin Yılın Dikkat Çeken İş İnsanı Eren Şar Yılın Popüler Estetik Ve Plastik Cerrahı Op. Dr. Berker Büyükgüral

Tuğba Yurt'un başarısı ülke sınırlarını aştı

Güzel sanatçı Tuğba Yurt'un "Benim O" adlı şarkısı Youtube'de 41 milyon izlenmeye ulastı.Şarkı sevenleri tarafından oldukça benimsendi. Başarılı Sanatçı bu başarısı ile yurt dışındada fark edildi ve Çiğdem Bora'nın imtiyaz sahibi olduğu Avrupalı Bayan dergisi ve Gazetesi tarafından "Yılın en iyi çıkış yapan şarkısı" ödülüne layık görüldü.

Tuğba Yurt'tan teşekkür paylaşımı

Tuğba Yurt sosyal medya hesabının storysinden "Yılın en iyi şarkısı "Benim O" seçilmiş Almanya'da yayınlanan Avrupalı Bayan dergisi okurlarına ve dergi ekibine çok teşekkür ederim bu güzel ödül için" diyerek ödül kazanma heyecanını sevenleriyle paylaştı.

Fatma Turgut’tan Sevenlerine Sürpriz

“Dünyalar Senin Olsun"

Türk rock müziğinin en sevilen ve en güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut, yepyeni single'ı ile sevenlerine sürpriz yapıyor. Yayınladığı her çalışmasıyla dinleyicilerden tam not alan ve müzik listelerinin zirvesinde yer alan müzisyen şimdi ise “Dünyalar Senin Olsun” şarkısıyla adından söz ettiriyor.

Sözü ve müziği kendisine ve Can Baydar'a ait “Dünyalar Senin Olsun”un düzenlemesinde de Can Baydar, Ozan Tügen ve Tarkan Gözübüyük imzaları var.

Fatma Turgut’un yeni single’ı “Dünyalar Senin Olsun” 21 Haziran Pazartesi günü Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarda yerini alacak.

Hadise’den yeni single: “Hay Hay”

Hayatında her anlamda sürekli mücadele içinde olan, zaman zaman düşen ve kalkan, her başlangıcın bitişinden sonra yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden, yürüyen ve sonra koşan kadınların hikayesi…

Hadise sürpriz yaparak, yeni teklisi 'Hay Hay'ı 18 Haziran Cuma günü Pasaj müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında video klibiyle birlikte yayımladı. Sözü, müziği ve düzenlemesi Ersay Üner’e ait ‘Hay Hay’ iki kişinin yollarını ayırmasının hikayesini anlatıyor.

HADİSE DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR VALENTİNO VE POMELLATI İLE İKİNCİ KEZ İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI.

Özgürlük ve mücadeleye saygı duruşu niteliğindeki ‘Hay Hay’ın Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekilen video klibinde Hadise dünyaca ünlü lüks moda markası Valentino ve lüks mücevher markası Pomellato ile ikinci kez iş birliğine imza atarak Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştiriyor.

Kreatif Direktör Pierpaolo Piccioli imzalı Valentino Pre-Fall 2021 koleksiyonundan gördüğümüz ve marka tarafından Milano'dan özel olarak Türkiye'ye gönderilen rüya gibi bir elbiseyle karşımıza çıkan Hadise hayata, aşka ve umuda dair hayal kırıklıklarını imgelerken, aynı koleksiyona ait ikonik trençkotla da her kadının içindeki savaşçı ruhu, gücü ve her daim mücadeleyi temsil ediyor.

Klipte kullanılan Pomellato mücevherlerin de sembolik olarak anlamları var. Trençkot ile birlikte kullanılan yüzükler asla pes etmeyen bir kadının kudretli yumruğundan esinlenilmiş. Elbise ile beraber tercih edilen Pomellato mücevherler de kırılan hayallerin er ya da geç sarılabileceğini ve yeniden hayal kurmanın hep mümkün olabileceğini hatırlatıyor.

1947 yılında tarihe en güzel intihar olarak geçen “Evelyn Francis Mchale”nin yaşamına son verme hikayesi, Hay Hay şarkısının video klibinde sonun başlangıçla arasındaki bağı anlatan bir metafor olarak kullanıldı.

Işın Karaca sahalara yeni teklisi ‘Bir Yol Var’ ile geri döndü

‘Mevzu Bu Mu?, ‘Nazarlardanmış’, ‘Serçe’ gibi şarkılarını, dünyayı etkisi altına alan Pandemi döneminde yayımlayan Işın Karaca, 18 Haziran Cuma günü en yeni teklisi ‘Bir Yol Var’ı, DMC&Akış Production ortaklığında dinleyicisinin beğenisine sundu.

Prodüktörlüğünü Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu’nın birlikte yaptığı, sözü müziği Cansu Kurtçu’ya düzenlemesi Can Yapıcıoğlu’na ait ‘Bir Yol Var’ın video klip yönetmenliğini Adil Yirmibeş gerçekleşti.

Cansu Kurtçu İle 9 Yıl Sonra Yeniden

Işın Karaca, 2013 yılında büyük ses getiren Her Şey Aşktan albümünde Cansu Kurtçu imzalı parçalarla listelerde aylarca boy gösterdi. İki büyük müzisyen 9 yıl sonra yeniden ‘Bir Yol Var’ şarkısı sayesinde bir araya gelerek unutulmaz bir projeye daha imza attılar.

Erdem Sökmen (gitar), Eylem Pelit (bas gitar), İstabul Strings (yaylılar), Mustafa İpekçioğlu (ud) gibi usta müzisyenlerin enstürmanları ile katkıda bulunduğu şarkının vokallerini Cihan Okan ve Işın Karaca üstlendi. ‘Bir Yol Var’ın vokal kaydı ve editini Serkan Öztürk İskender Paydaş’ın Bodrum stüdyosunda; mix, mastering’i Aliş Kaygusuz yaptı.

Güneş Turhan'dan "Diri Diri" adlı bomba gibi bir şarkı Geliyor

O Ses Türkiye'den sahnelere hızlı bir geçiş yapan Güneş Turhan yepyeni bir şarkıyla sevenleriyle buluşacak.

Başarılı Sanatçı Güneş Turhan, pop müzik piyasasına 2017 yılında o ses Türkiye'ye katılarak adım attı. Yıldız Tilbe'nin takımında 2. Tura kadar ilerleyen 21 yaşındaki Güneş Turhan müzik kariyerine söz beste yazarak ilk adımlarını attı. Müzik piyasasında isim yapmış sanatçılarla birlikte çalışıp vokal söz ve beste alanlarındaki projelerde yer aldı. Farklı müzik türlerini deneyimleyerek kendini her alanda geliştirdi. Piyasaya muhteşem bir hit ile çıkış yapmak için çalışmalarını sürdürürken, "Bu süreçte canlı sahne performanslarından uzak kalmadım." diyen şarkıcı, haziran sonu ilk şarkısı "Diri Diri"yle sevenlerinin olumlu beğeni ve yorumlarını almays geliyor.

Aras'tan yeni şarkı müjdesi

Rap müzik sanatçısı sevilen isim Aras'tan Haziran ayının sonuna doğru çıkacak sözü ve müziği kendine ait olan yeni şarkısı için geri sayım başladı.

Rap müzik piyasasına büyük bir hızla giriş yapan şarkıcı Aras, ilk şarkısı 'Dönmem' isimli parçasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. Genç ve başarılı rapçi haziran sonuna 2. şarkısı için hazılık yapıyor. Sözü ve bestesi kendisine ait olan parça oldukça iddalı ve rap müzik piyasasında büyük ses getirecek. Aras, hem iddialı şarkıları hem de yeni tarzıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Sevenleri ile yeni şarkısını buluşturmak için sabırsızlanıyor.