Sedat Sarıkaya'nın fabrika işçiliğinden gazetecilikte ödüllere uzanan başarı hikayesi!

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Türkiye'de Yeniçağrı Gazetesinde 2.5 yıl, Loca Dergisinde 2 yıl,Istanbul Days Guide dergisinde de yazarak başarılarını giderek artırınca Hülya Yanıkdağ'ın imtiyaz sahibi olduğu Crazy Productions tarafından "En İyi online röportaj yazarı" ödülü ve "Röportajları en fazla dikkat çeken magazin gazetecisi"ö dülüne layık görüldü.

Ödüllü gazeeteci Mustafa Özen ile 14 medya haber kurumu açtı başarılarına yenilerini ekledi. Basın danışmanlığında da hizmet vermekte olan Sarıkaya, Avrupalı Bayan dergisinden "En iyi dergi yazarı" ödülüne layık görületek fabrika işçiliğinden gazeteciliğe geçerek ülkemizi yurt dışında gururla temsil edilebileceğini de gösterdi. Aralarında Hande Yener, İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Ebru Yaşar gibi bir çok ünlü ile de fotoğraf çekilen Sarıkaya, fotoğraf çekilmek ve tanışmak istediği ünlü listesinin olduğunu da söyledi.