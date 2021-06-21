Sedat Sarıkaya'nın kaleminden, Işın Karaca sahalara yeni teklisi ‘Bir Yol Var’ ile geri döndü

‘Mevzu Bu Mu?, ‘Nazarlardanmış’, ‘Serçe’ gibi şarkılarını, dünyayı etkisi altına alan Pandemi döneminde yayımlayan Işın Karaca, 18 Haziran Cuma günü en yeni teklisi ‘Bir Yol Var’ı, DMC&Akış Production ortaklığında dinleyicisinin beğenisine sundu.

Prodüktörlüğünü Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu’nın birlikte yaptığı, sözü müziği Cansu Kurtçu’ya düzenlemesi Can Yapıcıoğlu’na ait ‘Bir Yol Var’ın video klip yönetmenliğini Adil Yirmibeş gerçekleşti.

Cansu Kurtçu İle 9 Yıl Sonra Yeniden

Işın Karaca, 2013 yılında büyük ses getiren Her Şey Aşktan albümünde Cansu Kurtçu imzalı parçalarla listelerde aylarca boy gösterdi. İki büyük müzisyen 9 yıl sonra yeniden ‘Bir Yol Var’ şarkısı sayesinde bir araya gelerek unutulmaz bir projeye daha imza attılar.

Erdem Sökmen (gitar), Eylem Pelit (bas gitar), İstabul Strings (yaylılar), Mustafa İpekçioğlu (ud) gibi usta müzisyenlerin enstürmanları ile katkıda bulunduğu şarkının vokallerini Cihan Okan ve Işın Karaca üstlendi. ‘Bir Yol Var’ın vokal kaydı ve editini Serkan Öztürk İskender Paydaş’ın Bodrum stüdyosunda; mix, mastering’i Aliş Kaygusuz yaptı.

Haber Sedat Sarıkaya