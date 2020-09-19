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SELÇUK KILIÇ BİR İLKE İMZA ATTI

Oyuncu Selçuk Kılıç ödüllere doymuyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Eylül 2020 Cumartesi 13:03
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SELÇUK KILIÇ BİR İLKE İMZA ATTI

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

11 yıldır geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu Kırmızı Türk Spiker Dünyası’nın organize ettiği, 2. Altın Kayısı Ödülleri 2. kez Malatya'da düzenlendi. 18 Eylül Cuma günü Malatya Kongre Kültür Merkezi, Kemal Sunal Salonu’nda gerçekleşen organizasyona iş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Oyuncu Selçuk Kılıç da törendeki yerini aldı. Türkiye'de ilk defa verilen "Yılın En İyi Aksiyon Oyuncusu" Ödülü Selçuk Kılıç'ın oldu. Bunu duyan hayranları "ilklerin adamı Selçuk Kılıç" yorumlarıyla ünlü oyuncuya destek verdi.

 

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SELÇUK KILIÇ BİR İLKE İMZA ATTI
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