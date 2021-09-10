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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Eylül 2021 Cuma 13:48
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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı

İSTANBUL - Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

DURUŞMA 15 DAKİKA SÜRDÜ

Beykoz Adliyesi'ne Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, aynı lüks otomobilin içinde geldi. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Ciğerci ve Çıra, anlaşmalı olarak boşandı. Duruşma yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Adliyeden beraber çıkarlarken Selin Ciğerci, basın mensuplarının sorularına karşılık 'Herkes için hayırlı olsun' dedi. Ciğerci ve Çıra farklı lüks otomobillere binerek adliyeden ayrıldı. 

DHA

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Selin Ciğerci Ve Gökhan Çıra Boşandı
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