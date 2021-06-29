Senfoni orkestrası ile konserlerine start verecek...

HABER: SEDAT SARIKAYA

Pop müziğin başarılı ismi Simge, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği konserlerine start veriyor...

Simge, pandemiden önce akustik konserler serisine başlamış ve büyük ilgi görmüştü. Güzel sanatçı akustik konserlerinde sonra şimdi ilk olarak 3 Temmuz Cumartesi günü sevenleri ile Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.





Akustik konserler serisinin ardından şimdi de Antalya Açıkhava Tiyatrosunda sahne alacak Simge‘ye, sahnede Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Günlerdir provalarını yapan Simge, 'Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinin bir araya geldiği Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşliğinde çok başarılı repertuvar hazırladık. Müzikseverler bu defa başka bir Simge dinleyecekler' dedi.

Babil Sanat Organizasyonu imzalı Simge & Musa Göçmen Senfoni Orkestrası 3 Temmuz Cumartesi Antalya Açıkhava Tiyatrosu biletleri satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgiyle karşılaşan Simge gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu dile getirdi.