Seren Serengil, Seda Sayan, Selin Ciğerci İsim Analizlerini Melike Aydın Açıkladı! 

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2021 Yılında Ünlüleri Neler Bekliyor? Melike Aydın Analiz etti. İsim analiz uzmanı ve yaşam koçu Melike Aydın gündemi belirlemeye devam ediyor!

Türkiye hakkında ki açıklamalarıyla gündem Yaratan Melike Aydın en çok konuşulan ünlü isimleri analiz etti.

Seren Serengil, Lerzan Mutlu, Seda Sayan, İvana Sert ve Selin Ciğerçi hakkında samimi açıklamalar sizlerle.

Seren Serengil

Koç burcu olan Seren Serengil'in doğum haritası maneviyat açılımını gösteriyor. Evren ve gezegenler pozitif destekliyor. Seren Serengil'in daha önce isminin analizini yaptığımda da enteresan enerjiler tespit etmiştim. 2021 yılında hayatında yenilenen bir doğum haritası gördüm. Mucizelerle karşı karşıya kalacaktır. Fakat çevresindeki negatif kişilerle de sınava tutulacaktır. 2021 yılında yapmayı düşündüğü evliliğin haberini hepimizle paylaştı. Haberi duyduğumda keşke biraz daha sabırlı olsaydı diye düşündüm. Ben bu evlilik kararında aceleci davrandığını düşünüyorum. Bana göre bir süre daha arkadaş kalmaları daha doğru olurdu. Benim ön sezilerime göre 2022 yılı sonu nikah daha olumlu açılar gösterebilir.

Kalbi çok temiz ve çok yapıcı bir karaktere sahip. Ne yazık ki bu iyi niyetini çok kullanan oluyor. Hayatında hep isminin vermiş olduğu enerjiyi yansıtıyor. Kırmaz kırılır,incitmez incilir,ağlar üzülür çevresine asla yansıtmaz. Sever sevgisini sonuna kadar belli eder. Bu güne kadar özel ilişkileri aşırı duygusallığı ve iyi niyetinden dolayı hep pamuk ipliğine bağlı oldu.. Bundan sonrası için artık yeter desin. Önce kendini sevsin, kendine değer versin ,kendine saygı duysun. İşte o zaman her şey yoluna girecektir. 2021 yılı Seren Serengil için iç dünyasını sorgulama zamanı olacak. İyilik güzelliklerle sağlıkla şifa yılı olsun. Her şeyin iyisini hak ediyor.

Lerzan Mutlu

Kova burcu olan Lerzan Mutlu’nun isminin incelediğimde oldukça dikkat edici titreşimler görünüyor. Bir bebek saflığında, her şey iki dudağının arasında. Kalbinden ne geçiyorsa dili de onu söyleyen biri. Gizli maneviyatı taşıyan güçlere sahip adeta. Dualar onun korunağı. 2021 yılında yüreğindeki muhteşem enerjisini tümüyle aktaracak. Ani verdiği kararlarla hayatında olumlu açılar sergileyecektir. 2021 yılında iş ve aşk konularıyla oldukça şanslı görüyorum. 2021 ile 2022 yılları arasında titiz,güvenilir,sadık bir eşle istediği aşkı bulacak. Sinema yada dizi teklifleri gelebilir. Bu teklifleri pozitif olarak değerlendirecek. Yoğunluktan dolayı aşırı yorgunluk ve unutkanlık gibi sıkıntılar yaşayabilir. Hayatındaki olumlu gelişmelerle çok mutlu olacak, uzun süre kendisinden söz ettirecek.

İvana Sert

Akrep burcu İvana Sert ismi gibi çok dikkat çekici . İsminin ve soy isminin vermiş olduğu enerjiler çok fazla. Sürekli şüpheci hali ve şüphelici bakış açısını değiştirmesi gerekli.

Etrafındaki insanlara sürekli akıl verirken kendine bunu yapmıyor. Kendisiyle hep çelişki içinde. 2021 yılında hayatında gizli saklı ne varsa yüzleşecektir. Ani bir kararlarla üsürprizğişimi yapacak. 2021 yılında ayrıca süpriz bir evlilikle bizleri şaşırtabilir . Sonunu hepimiz göreceğiz, kendisi için hayırlı olanı niyet etsin.Bu evliliği 2024 yılında yapması daha olumlu açılar sergiliye bilir.

Seda Sayan

Oğlak burcu Seda Sayan doğum tarihi ve burcunun vermiş olduğu etkiler ile pozitif yönden kendini geliştiriyor. Şunu belirtmek isterim ki iyi ki gerçek ismini değiştirmiş ve Seda Sayan olmuş. 2021 de sağlıksal sorunları ön planda olacak. Eklem kas ağrıları, kemik problemlerini yaşayacak. 2021’de yeni bir firma kuruluşu yeni bir iş atılımıyla mağaza sektöründe ve tv ekranlarında kendini uzun süre konuşturacak. Buna bağlı olarak yurt dışı açılımlarıyla kendi iş sektörün de adından çokça söz ettirecek. 2021 de gizli saklı ani bir birliktelikle gündeme gelecek. Hayatında gelmiş geçmiş en güzel onu en mutlu eden bir ilişki içinde olacak. Aradığı huzuru saygıyı sevgiyi bu birliktelikle yaşadığına hepimiz şahit olacağız.

Selin Ciğerci

Koç burcu Selin Ciğerci ismi, doğum tarihini ve burcunun vermiş olduğu frekanslar muhteşem açılımları göstermekte. Son derece de ılımlı pozitif bir enerjiye sahip. 2021 yılı onun için çok zorlayıcı bir yıl olacak.. Evliliğindeki sıkıntılar sonucunda ayrılık kararları vermek zorunda kalacak. 2023 yılına kadar sakin olup ani kararlardan kaçınıp sabırlı davranırsa evliliğini kurtarabilir. Eşi Gökhan içten içe kendinle arayış içindedir. Çok zor bir adam diyebilirim. Selin Ciğerci şirketiyle ilgili aldığı önemli kararlar sonucunda yurt dışı açılımları görünüyor. Markasıyla ilgili muhteşem çıkışları , reklamlar ve dizi sektöründe de kendisini görebiliriz.