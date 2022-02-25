Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.952,40
ALTIN
841,17
DOLAR
13,87
STERLİN
18,72
EURO
15,72
İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İbn Haldun Üniversitesi araştırma...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetçi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç...
İskilip Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere Memur alacak
İskilip Belediye Başkanlığı ilk...
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim...

Serkan Ertaş’tan modern hip-hop ve rap müziği

Sanat ismi " Zafiero “ 1997 yılında, Almanya’nın Hof şehrinde doğan Türk Asıllı  Serkan Ertaş tarafından temsil edilmektedir. 

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
25 Şubat 2022 Cuma 22:55
Serkan Ertaş’tan modern hip-hop ve rap müziği

HABER: DİNÇER KARACALAR

Modern Hip-Hop ve Rap- Müziği Serkan’ın hep tutkusu olmuştur, tutkusu öncelikle Amerikalı müzisyen Chris Brown tarafından etkilenmiştir. 

Farklı kültürler içinde yaşayan Alman/Türk genci, ilk Rap-Sözlerini çok erken yaşlarda çocuk odasında yazmaya başlamıştır ve bu gündeme kadar kendisini, sanatını günden güne geliştirmiş ve 2022 in başlarında gerçekleştirdiği “Vorbei” Single’ı ile üzerine yoğun ilgi çekmeyi başarmıştır. 

Hof’lu sanatçı şarkılarını, modern hibrit yorumuyla, klasik ritimli vuruşlar ve kalbe dokunan, büyüleyen, lirik içerikli Türk müziğinden gerçekleştirmektedir. 

Sanatçı en büyük desteği, geleceğe yönelik daha birçok, günümüze özel, muhteşem, çok farklı yorumuyla çalışmalarını, SKO Germany Team tarafından, Avusturyalı Dani Davito, can dostu ve partneri Marvin Drechsel, pazarlama ve yönetim ile görevli menajeri Fabio Kluge’ den almaktadır.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Serkan Ertaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK
DJ Fatih Oğuz kimdir? Prodüktör Fatih Oğuz yeni projesiyle geliyor!
DJ Fatih Oğuz kimdir? Prodüktör Fatih Oğuz yeni projesiyle geliyor!
İşletmeci Demet Coşkun, Cihangir’de fark yarattı! Cihangir’in Kraliçesi: Demet Coşkun!
İşletmeci Demet Coşkun, Cihangir’de fark yarattı! Cihangir’in Kraliçesi: Demet Coşkun!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans